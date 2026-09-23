Braulio Vázquez: "Tendré línea directa con Kiat Lim, no busco coartadas porque la gente está harta de ellas"

David Torres 23 SEP 2026 - 13:54h.

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ValenciaEl Valencia CF abre una nueva etapa con Braulio Vázquez como responsable de la dirección deportiva y con Javier Aguirre preparado para asumir el banquillo. El regreso de Braulio a Mestalla, nueve años después de marcharse para iniciar su exitosa etapa en Osasuna, ha supuesto el primer gran movimiento de una estructura deportiva que busca cambiar el rumbo del equipo. Braulio ya ha empezado a tomar decisiones en su regreso al Valencia y, con el acuerdo de Aguirre bajo el brazo. Ahora, Braulio afronta su presentación ante los medios para explicar las líneas maestras de su proyecto y el Valencia pone voz a una nueva etapa que ya ha empezado a tomar forma. Braulio firma por tres años, no despidió a Corberán porque ya es una decisión tomada, pero sí participó en el despido del médico.

El despido del médico, cambios en el organigrama y confianza en Kiat Lim

El despido del médico, cambios en el organigrama y confianza en Kiat Lim fueron el hilo conductor de su presentación.

¿Qué supone para ti volver al Valencia CF y qué quieres aportar en esta nueva etapa?

Bueno, ahora he venido porque creo que era ahora o nunca. Creo que ya lo dije en Pamplona. Llevaba mucho tiempo fuera y había tenido posibilidades de otros clubes que no eran el Valencia. He decidido volver porque al final tengo un cariño recíproco con Osasuna, pero entendía que podía aportar al Valencia y por eso he decidido venir ahora. Trataré de dar todo lo que pueda por el club.

¿El cese de Carlos Corberán fue una de tus primeras decisiones desde que llegaste al club? ¿Puede haber más cambios en el organigrama?

No, yo no tuve nada que ver en ese cese. Era una decisión que ya estaba tomada. Además, le tengo estima profesional y personal y me parece un buen entrenador.

Sobre si puede haber más cambios, yo acabo de llegar y llevo aquí muy poco tiempo. Obviamente necesito analizar. En el caso de Pedro López Mateu, me parece un magnífico profesional, pero entiendo que había que hacer un cambio. Lo comentamos internamente y al final el cambio lo hace el Valencia. Yo también di mi opinión.

¿Qué te han contado para convencerte de volver al Valencia? ¿Tendrás realmente peso en las decisiones deportivas? ¿Qué objetivo te marcas para estos tres años?

El objetivo es tratar de competir ya porque lo necesitamos. No podemos obviar una realidad: vamos penúltimos y hemos hecho un punto en casa. Es una situación complicada.

Yo lo que trato es de que la identificación que hubo el otro día entre el equipo y la afición sea habitual. Estaba con Voro viendo el partido y nos marcaron el 0-1. He estado muchas veces en Mestalla y la gente empezó a aplaudir y a animar. Supongo que les gustaría lo que estaba viendo. Lo que trato es que el Valencia compita. No digo que no haya competido antes, no quiero que se malinterprete, sino que sea algo habitual.

A día de hoy tenemos unas semanas para entrenar, para que el míster conozca a los jugadores y que sea recíproco. Tenemos que llegar a Santander, sabiendo que será complicadísimo porque es un equipo muy fuerte en casa y que puede convertir los partidos en encuentros muy abiertos. Tenemos que prepararnos para ese día.

Marcar objetivos a largo plazo está muy bien, pero ahora tenemos que centrarnos en el presente. La credibilidad se demuestra con hechos. La gente, más allá del discurso que pueda dar yo aquí, lo que quiere son hechos y creo que poco a poco lo estamos demostrando.

El papel de la cantera

¿Los canteranos que están apareciendo, como Torbi y Mayol o Aimar, están bien atados contractualmente ante el interés de clubes de la Premier?

Primero, el trabajo no es mío. Es de los dos señores que están ahí y creo que lo han hecho fantástico. No solo con esos jugadores, sino con muchos otros. Vamos a tener calma. Llevan dos partidos y estamos encantados de que puedan sumar, pero la Academia no es para las emergencias. Es para que sintamos que nos pueden aportar, pero con un plan establecido.

No podemos poner sobre esos chicos, que pintan muy bien, la responsabilidad de tener que competir ya o sacar resultados.

¿Qué Valencia quieres construir: uno centrado en la permanencia o un proyecto que vuelva a pelear por Europa?

Yo he tenido la suerte de estar aquí disfrutando de la Champions y de ir a campos como Stamford Bridge, pero ahora, al regresar, nuestra realidad es otra. Está muy bien que nos marquemos objetivos a largo plazo, pero el objetivo a corto plazo es que vamos penúltimos y que va a ser muy complicado.

Tenemos que recuperar gente, tenemos muchas lesiones y hay que gestionar la situación. El míster tiene que conocer a los jugadores, tenemos que intentar competir, que la gente se sienta identificada y también sacar puntos.

Estamos en una situación muy complicada y pensar en el más allá, sinceramente, no nos lleva a nada. Vamos a pensar que estamos donde estamos y que tenemos que mejorar.

¿Eres consciente del riesgo que supone volver al Valencia y de que las cosas pueden salir bien o mal?

Evidentemente sé las connotaciones especiales que tiene, pero precisamente por eso creo que puedo aportar y sumar. Si fuera por comodidad, me quedaban dos o tres años en Pamplona, porque llevaba allí muchos años y tenía unas vinculaciones afectivas importantes.

Pero es el Valencia. No vengo al 19 de la tabla, vengo al Valencia. El fútbol es algo muy grande. Me olvido del campo nuevo, que está muy bien, fenomenal. Ahora tenemos que gestionar, estar encima y creo que es un reto importante para mí.

No sé si tener esa vinculación hace que luego a veces lo pases peor, pero creo que al contrario. Todavía me genera más ilusión y más ambición de dar lo mejor de mí mismo para que el Valencia salga poco a poco de donde está.

¿Qué relación tienes con Kiat Lim? ¿Hablas directamente con él y te ha trasladado qué quiere para esta nueva etapa?

Sí, es el teléfono rojo que habéis puesto por ahí, pero sí que tenemos un grupo de WhatsApp con Javi (Solís) en el que hablamos todos los días. Luego hemos tenido bastantes videollamadas para distintos temas y sí que tengo relación directa con él.

Me pregunta por mis opiniones y yo se las traslado. Está ocupado y preocupado, seguro, porque es lo que te puedo decir. Lo que pasará, no lo sé. Yo te digo lo que estoy viviendo.

¿Qué club te has encontrado después de los últimos años de mercados con poca inversión y las limitaciones del Fair Play financiero?

Al final llevo muy poco tiempo aquí. Más que el club que me he encontrado, me he encontrado gente a la que aprecio y a la que tengo cariño a nivel personal.

El club obviamente ha crecido. No te puedo hacer todavía un análisis más profundo. Hay situaciones que te puedes imaginar desde fuera, pero para evaluar todo hay que estar un tiempo prudencial dentro.

¿Cómo valoras técnicamente la plantilla actual y qué tipo de equipo te gustaría construir?

Una cosa es la percepción. Sabéis que al Valencia lo he visto prácticamente todos los partidos, pero también hay que verlo interiormente: cómo está el equipo y por qué un jugador rinde o no rinde.

No podemos olvidar que los jugadores son personas. A lo mejor hay un jugador que en un determinado contexto no está cómodo, por la salida de balón o por cómo está organizado el equipo. Necesito un poco de tiempo para analizar todo eso.

¿Te planteas incorporar más personas a la estructura deportiva para ayudarte?

Sí. Claro que lo estoy planteando y valorando. Somos pocos y estoy un poco escaso de horas, no te voy a engañar.

¿La salida de Pedro López Mateu estaba gestándose desde hace tiempo? ¿Cómo se están reestructurando los servicios médicos?

No se estaba gestando nada. Al final es una toma de decisiones. El club ha entendido, y yo también soy partícipe, que había que cambiar. No puedo esconderlo.

Vuelvo a decir que Pedro es un excelente profesional y que no tengo nada contra él, pero a veces en la vida hay ciclos. Estamos valorando incorporar una posición, pero me falta un poquito de tiempo.

¿Qué estructura de trabajo quieres implantar en el área deportiva?

La forma de trabajo que tengo es hablar con el entrenador, conocer las limitaciones que tenemos, tener en cuenta el aspecto económico y estar en el día a día.

Creo que eso es lo más importante en el fútbol. Para mí, gestionar no es solo fichar. Aquí estamos pensando en el mercado de enero, pero yo estoy pensando en recuperar a Sadiq, recuperar a César y recuperar jugadores que sé que tienen nivel.

Las necesidades del equipo son cambiantes. Puedes tener un jugador importante que se lesione y tienes que estar preparado a nivel de conocimiento del mercado. Creo que llevo muchos años en esto y estoy preparado, pero sobre todo hay que saber si alguno de nuestros jugadores puede rendir más y qué problemas de lesiones tiene.

¿Qué importancia tiene la relación entre plantilla, afición y prensa? En Osasuna los entrenes son a puerta abierta

La relación entre el equipo, la afición y la prensa es muy importante. Aquí hay periodistas que ya estaban en mi anterior etapa, cuando el Valencia estaba en Champions, y obviamente estaban orgullosos de ir a jugar a Múnich o a Londres. Sé que todos vosotros, más allá de vuestro trabajo, queréis que al club le vaya bien. Cuanto mejor vaya el club, creo que también es importante para todos.

Comparar con Osasuna es difícil porque allí hay una cultura establecida con los entrenamientos a puerta abierta. Es prácticamente el único club de España que tiene esa cultura. Incluso los entrenadores con los que hablé allí estaban acostumbrados a ello y a algunos les costaba mucho entrenar a puerta cerrada.

Con la afición, por supuesto que la relación es muy importante. Cuanto más cerca esté el club de la gente, mejor.

Me quedo con lo del otro día. He visto muchos partidos y, cuando la Real Sociedad marcó el 0-1, vi cómo Mestalla respondió.

¿Crees que el Valencia está en una posición clasificatoria que merece o que podría estar mucho más arriba por lo visto en estos primeros partidos?

Los dos primeros partidos, el del Celta y el del Betis, fueron diferentes. Contra el Celta fue un partido muy cerrado y tuvimos alguna ocasión muy clara al contragolpe.

El día del Betis fue un partido complicado y el equipo me gustó. Luego es verdad que era el tercer partido en seis días y competir aquí, con las temperaturas que había, suponía un esfuerzo extraordinario para los jugadores. No solo para los nuestros, sino para todos.

Pero no busco coartadas porque la gente está harta de ellas. También es verdad que en Sevilla se perdió y recuerdo que dos minutos antes Otamendi tuvo una ocasión que tiró a la escuadra. ¿Qué habría pasado si hubiese entrado? No hay verdades absolutas, esto es fútbol.