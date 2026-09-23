David Torres 23 SEP 2026 - 13:58h.

"Creo que uno de sus valores más importantes es la gestión de grupo"

¿Por qué Max Aub? El Valencia CF recurre a la conexión entre Valencia y México para el vídeo de presentación de Javier Aguirre

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ValenciaEl Valencia CF ya tiene a Javier Aguirre como nuevo entrenador y Braulio Vázquez empieza a trabajar con él en la reconstrucción de un equipo que necesita reaccionar cuanto antes. El acuerdo con el técnico mexicano ya estaba encarrilado antes de que el club hiciera oficial su llegada, en una operación que supone el primer gran movimiento del nuevo director deportivo desde su regreso a Mestalla. Braulio y Aguirre ya han mantenido sus primeras conversaciones y han comenzado a poner en común las necesidades de una plantilla que deberá mejorar para afrontar el resto de la temporada.

Entre las prioridades que ambos han puesto sobre la mesa aparece el fichaje de un central. La planificación de Braulio para el mercado de invierno pasa por reforzar una plantilla que también tiene pendiente incorporar un delantero, mientras que las lesiones han reducido todavía más las alternativas en algunas posiciones. Braulio ya recibió una plantilla con varias decisiones pendientes y ahora comparte con Aguirre la responsabilidad de buscar soluciones. El propio director deportivo explica cómo se produjo el contacto con el técnico mexicano, qué hablaron en sus primeras conversaciones y las cláusulas de su contrato.

La anécdota para fichar a Javier Aguirre

Al ser preguntado sobre qué ha detectado en las conversaciones con Javier Aguirre para considerarlo el entrenador adecuado para el Valencia, contó la siguiente anécdota: "Además de la experiencia que tiene, el otro día, después del partido de Vitoria, por la diferencia horaria, él estaba en Los Ángeles. Estuvimos hablando durante más de una hora por videollamada. Estaba Javi (Solís)también y estuvimos valorando situaciones del equipo, lo que él veía y lo que podíamos necesitar en alguna posición.

Además, pidió partidos para analizar del equipo. Eso demuestra que está metido y quiere conocer la situación. También creo que viene como un reto para él porque viene de entrenar a la selección de México, que no es cualquiera, además de toda la dilatada experiencia que tiene en España.

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Las cláusulas del contrato de Javier Aguirre

¿Por qué el contrato de Aguirre tiene una segunda temporada condicionada? ¿Puede continuar aunque no se alcance el objetivo de Europa?

Tiene contrato hasta final de temporada con unos objetivos, pero también hay que decir que no tengo ningún entrenador firmado para el año que viene. Podemos quedar en una posición que obviamente no sea la que daría el objetivo para su renovación, pero podemos quedar el 14º o el 15º y estar contentos con el trabajo de Javier y poder renovarlo. Para nada está descartada su continuidad.

¿Qué clausulas son?

Hay cláusulas para prolongar su contrato y otras internas que no puedo desvelar. Pero podemos juzgar el día a día, el trabajo de Javier, si ha mejorado a los jugadores, cómo ha gestionado las lesiones y cómo está el grupo. Puede seguir perfectamente el año que viene Javier. No hay ningún entrenador firmado para el año que viene ni de lejos.

"Creo que uno de sus valores más importantes es la gestión de grupo"

¿Por qué Javier Aguirre? ¿Qué viste en él para incluirlo en el informe que presentaste al presidente?

Creo que uno de sus valores más importantes es la gestión de grupo. Además, el contexto del Valencia no le asusta.

Por poneros un ejemplo, una de las cláusulas de su contrato la puso él y, al contrario, era súper ambiciosa. Él sabe dónde viene, con mucha ambición, y creo que necesitamos a alguien a quien no le asusten los retos.

A Javier no le asustan. Tiene la experiencia que todos conocéis en la Liga española, conoce la competición y conoce Valencia, que también es importante.