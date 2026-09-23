David Torres 23 SEP 2026 - 07:17h.

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ValenciaÁlvaro Negredo no se muerde la lengua al recordar su etapa en el Valencia CF. El delantero, que llegó a Mestalla en 2014 coincidiendo con el inicio de la era Peter Lim, señala directamente al propietario como una de las claves de la deriva del club: critica su escasa presencia y considera que quien compra una entidad como el Valencia debe estar mucho más involucrado. Negredo también recuerda la complicada llegada de Gary Neville al banquillo y reconoce uno de sus grandes arrepentimientos como futbolista: no haber continuado más tiempo en la Premier League.

Así, en una entrevista en Tribal Football recuerda su llegada al Valencia CF y su traumática salida.

Llegaste a Valencia en 2014, justo cuando el proyecto de Peter Lim estaba comenzando. Las expectativas eran enormes, pero al final el proyecto no alcanzó su máximo potencial. ¿A qué crees que se debió?

"Al final, creo que cuando compras un club, cuando eres presidente o propietario, tienes que estar por encima del club y muy involucrado en él. En los dos años que estuve en el Valencia, creo que vi a Peter Lim una o dos veces. Apenas lo vi durante esos dos años. Al final, fue un poco como comprar un juguete: 'Me aburro, compro un juguete, lo dejo aquí, se lo dejo a mi hijo, y que lo administre otra persona'".

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¿Qué crees que faltó?

"Si compras algo de esa magnitud, algo que involucra a tanta gente y a tantos aficionados, tienes que estar mucho más presente. Tienes que dar la cara, sobre todo cuando las cosas van mal, porque el fútbol mueve a muchísima gente, para bien o para mal. Y cuando las cosas van mal, se siente aún más. Un club como el Valencia, con su historia, sus títulos y sus finales europeas, no puede ser abandonado por quienes lo dirigen."

¿Qué puede pasar en el futuro?

"Algo tiene que cambiar. Hay que intentar darle la vuelta a la situación. Espero que de alguna manera Valencia pueda salir de esta situación."

¿Qué recuerda de su etapa con Gary Nevile?

"También coincidió con un periodo en el que, por decirlo de alguna manera, no había nadie realmente al mando del Valencia. Su hermano Phil Neville también estaba con nosotros; había llegado un poco antes y trabajaba como asistente. Cuando Gary llegó, vimos a un exfutbolista que había ganado tantos títulos con el Manchester United y había sido su capitán. Pero la situación no era la más adecuada para que él se hiciera cargo del Valencia en ese preciso momento."

Además el idioma...

"Gary hablaba inglés, aunque estaba aprendiendo español rápidamente, pero la comunicación no era la ideal. A veces había que transmitir el mensaje del entrenador a través de un traductor, y el mensaje no tenía el mismo impacto que cuando el entrenador podía hablar directamente con el jugador."

"No me arrepiento de haber ido al Valencia CF, pero llegué y me separé"

Dijo que volver a España fue un error. ¿Sigue pensándolo?

No me arrepiento de las decisiones que tomé porque las tomé por una razón. Estaba pasando por circunstancias personales en ese momento. Llegué a Valencia y me separé de mi exmujer. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que parte de la decisión se debió a que me sentía cómodo con el idioma inglés y la vida en Inglaterra. No fue porque el Valencia fuera un mal club; incluso jugamos la Champions League. No fue una decisión puramente futbolística. Mi situación personal y mi nivel futbolístico en aquel momento quizás se ajustaban mejor a mi situación si me quedaba en la Premier League."