Oficial Javier Aguirre: Los siete caminos que le condujeron al banquillo del Valencia CF

Ya hay acuerdo: Los detalles del contrato de Javier Aguirre con el Valencia CF y el OK de Pol Lorente

Firmará hasta final de año con uno más opcional

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Javier Aguirre será el nuevo inquilino del banquillo del Valencia CF. El acuerdo ha quedado ya sellado entre sus agentes y el club y el mexicano volverá a LALIGA y dirigir al conjunto valencianista. Braulio Vázquez mantenía el proceso abierto hasta hoy, pero con el paso de los días Aguirre fue ganando posiciones hasta convertirse en la opción que más fuerza había tomado. Su petición, traer a Pol Lorente y a Toni Amor, así como los detalles del contrato opcional (firma hasta junio pero hay cláusulas para ampliar si acaba en Europa League).

El comunicado oficial

El club lo ha hecho oficial con el siguiente comunicado:

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Javier Aguirre como nuevo entrenador del primer equipo.

El técnico mexicano se incorpora hasta el final de la presente temporada y el Club dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional.

Javier Aguirre (Ciudad de México, 01/12/1958) llega al Valencia CF después de dirigir a la selección de su país en el Mundial de la FIFA 2026, en el que México alcanzó los octavos de final. Esta fue su tercera participación como seleccionador mexicano en el torneo después de las ediciones de Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

A lo largo de una extensa trayectoria en los banquillos, el nuevo entrenador del Valencia CF ha dirigido a clubes de LALIGA como CA Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, RCD Espanyol, CD Leganés y RCD Mallorca, además de experiencias internacionales en clubes y selecciones de Japón, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y México.

Entre sus principales logros en España se encuentran la Copa del Rey de 2004 con el Real Zaragoza y la clasificación para la UEFA Champions League con el CA Osasuna. A nivel internacional, ha conquistado la Copa Oro de la CONCACAF (2009 y 2025) y la CONCACAF Nations League (2024-25) con la selección mexicana y en su país ganó el título de Liga con el Pachuca (1999) y la Liga de Campeones de la CONCACAF con el CF Monterrey (2021).

Javier Aguirre será presentado ante los medios de comunicación como nuevo entrenador del Valencia CF este próximo lunes, 28 de septiembre, en la sala de prensa del Camp de Mestalla.

Los siete caminos que condujeron a Javier Aguirre al Valencia CF

La decisión no ha sido sencilla, pero hay varios caminos que han conducido al ‘Vasco’ hacia Mestalla. Experiencia, conocimiento de la competición, capacidad para trabajar con jóvenes, predisposición y conocimiento de la plantilla forman un cóctel difícil de superar. A eso se suma que algunas de las alternativas que manejaba Braulio ya han quedado descartadas. El director deportivo buscaba un entrenador con experiencia y conocimiento de LALIGA y Aguirre cumple prácticamente todos los requisitos.

1. Experiencia y conocimiento de LALIGA

Aguirre no necesita periodo de adaptación. Ha dirigido a Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca. Conoce la competición, sus campos, sus vestuarios y, sobre todo, la exigencia de trabajar en un club como el Valencia.

No es casualidad que su nombre haya ganado peso precisamente cuando Braulio ha empezado a concretar el perfil que buscaba para su proyecto en el Valencia CF: experiencia y rendimiento inmediato.

2. Quiere venir y el reto le apasiona

Aquí está uno de los caminos más directos. Aguirre siempre quiso entrenar al Valencia CF. El club tanteó su predisposición hace días y la respuesta siempre fue positiva desde el principio. Las conversaciones han avanzado y el acuerdo está cerrado tras concretar las condiciones económicas. . Además, no existe el problema de tener que negociar su salida de un club. Aguirre se encuentra disponible y su voluntad de afrontar el reto valencianista facilitó mucho la operación.

3. El casting ha ido despejando el camino

El escenario también ha cambiado desde que Braulio empezó a buscar entrenador. Ernesto Valverde dijo que no y José Luis Mendilibar también quedó fuera de la ecuación. Aguirre apareció entonces como uno de los perfiles que seguían vivos en el casting.

Rudi García fue otra alternativa, pero existe una diferencia evidente: nunca ha entrenado en LALIGA. Tiene una enorme experiencia internacional, pero tendría que descubrir por primera vez el campeonato español, por lo que quedó descartado.

4. Jóvenes y rendimiento inmediato

Otro argumento a favor de Aguirre ha sido su capacidad para sacar rendimiento a equipos con recursos limitados y trabajar con futbolistas jóvenes.

El ejemplo más evidente es el Mallorca. Allí coincidió con Kang-In Lee, al que ayudó a consolidarse en LALIGA antes de dar el salto posterior al fútbol de élite. El técnico mexicano también consiguió convertir al Mallorca en un equipo competitivo y estable en poco tiempo.

En Valencia encontraría un escenario diferente, pero con una necesidad parecida: resultados inmediatos y futbolistas jóvenes que necesitan confianza: Aarón Mayol, David Otorbi y Aimar Blázquez han llamado ya a su puerta.

5. Conoce perfectamente a la plantilla

Aguirre tiene otra ventaja difícil de comprar en el mercado: conoce a los jugadores del Valencia porque se ha enfrentado a ellos durante años.

Ahora, ha estudiado a esta plantilla desde el otro lado, conoce sus virtudes y defectos y sabe qué exige competir contra el Valencia. No llegaría a Mestalla teniendo que descubrir desde cero ni la competición ni a sus futbolistas.

6. Maffeo y Copete ya saben lo que es trabajar con él

El vestuario tampoco sería completamente nuevo para el ‘Vasco’. Pablo Maffeo y José Manuel Copete ya fueron futbolistas suyos en el Mallorca. Ambos conocen sus métodos, su personalidad y su manera de gestionar un grupo. Es un pequeño puente con un vestuario al que Aguirre tendrá que convencer de inmediato desde el primer entrenamiento.

7. Una solución para ahora y una decisión para después

Y aquí aparece una de las claves del movimiento. Aguirre puede solucionar el presente sin obligar al Valencia a hipotecar el futuro. Braulio necesita ahora un entrenador capaz de coger al equipo, competir, recuperar estabilidad y sacar rendimiento a una plantilla que ha empezado la temporada con problemas. Aguirre ofrece ese conocimiento inmediato de LALIGA y las condiciones del contrato permiten al club no hipotecarse. Sólo renovará si consigue vía liga llegar a Europa League. Además, su salario es asequible para la situación actual del Valencia CF (Cobrará la mitad de Corberán), aunque por razones fiscales cobrará buena parte del contrato antes de enero.

Después llegará el momento de decidir qué quiere el Valencia a medio plazo. Con el Nou Mestalla en el horizonte y un proyecto deportivo todavía por construir, Braulio podría valorar más adelante si mantener el rumbo o iniciar otro camino en función de los resultados.

Todos los caminos conducían por tanto hacia Javier Aguirre. El acuerdo está sellado, ya es oficial la predisposición siempre fue total y el perfil encaja. Faltaba el último paso: que Braulio Vázquez convierta todos esos caminos en una firma. Y ya ha llegado.