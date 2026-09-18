Rudi García, una alternativa a Javier Aguirre, que sigue estando por delante

David Torres 18 SEP 2026 - 11:15h.

El francés gusta a Braulio, pero no tiene experiencia en LALIGA y su caché es elevado

El siguiente paso con Javier Aguirre y su salario

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ValenciaMientras Javier Aguirre espera el paso definitivo para convertirse en entrenador del Valencia CF, Braulio Vázquez mantiene abierto el abanico de posibilidades y tiene también a Rudi García en su radar. El técnico francés aparece como el 'otro' candidato en un proceso que el director deportivo todavía no ha cerrado. Braulio sigue buscando entrenador para el Valencia CF y el banquillo valencianista sigue abierto a diferentes perfiles.

Rudi García es una alternativa que siempre ha gustado a Braulio y encaja por experiencia, personalidad y conocimiento de los grandes vestuarios europeos. El nombre, avanzado por El Partit de la una, de À Punt tiene una extensa carrera como técnico. Ha dirigido a Lille, Roma, Olympique de Marsella, Olympique de Lyon, Al-Nassr y Napoli, además de a la selección de Bélgica. Tiene experiencia en Champions, Europa League y en competiciones de máxima exigencia. Su gran hándicap para el Valencia es, precisamente, que nunca ha entrenado en LALIGA. Eso sí, García habla perfectamente español, un aspecto que facilitaría su adaptación a un campeonato y a un club con la exigencia del Valencia.

Una carrera que empezó en Francia y llegó a la élite

Hijo de un exjugador de fútbol español, José García, el técnico galo nacido en Nemours en 1964, fue futbolista antes de convertirse en entrenador. Jugó como centrocampista en Lille, Caen y Martigues, pero una sucesión de lesiones le obligó a retirarse con apenas 28 años. Había estudiado Ciencias del Deporte y comenzó muy pronto su carrera en los banquillos.

Tras pasar por Corbeil-Essonnes, Saint-Étienne y Dijon, su gran oportunidad llegó en Lille en 2008. Allí construyó el equipo más importante de su carrera y en la temporada 2010-11 consiguió el doblete de Ligue 1 y Copa de Francia, el primer campeonato liguero del club en 57 años. Aquel equipo tenía a Eden Hazard como una de sus grandes figuras.

Salto a Italia

En 2013 dio el salto a Italia para dirigir a la Roma. Ganó sus diez primeros partidos de Serie A, un inicio récord para el campeonato italiano, y terminó dos temporadas consecutivas como subcampeón. Después pasó al Olympique de Marsella, con el que alcanzó la final de la Europa League de 2018, perdida ante el Atlético de Madrid.

Su siguiente gran etapa fue el Olympique de Lyon. En la Champions 2019-20 protagonizó una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar al Manchester City de Pep Guardiola en cuartos de final y llevar al conjunto francés hasta las semifinales.

La última etapa hasta la selección

Después llegó su aventura en Arabia Saudí con Al-Nassr y un breve paso por Napoli. En 2025 asumió el cargo de seleccionador de Bélgica, con el que llegó al Mundial de 2026. En total, su carrera en los banquillos supera los 900 partidos.

Ahora aparece en el radar de Braulio como alternativa a Aguirre. Un entrenador de enorme experiencia internacional, acostumbrado a la presión y a los grandes escenarios, pero que tendría que afrontar por primera vez el reto de dirigir en LALIGA.