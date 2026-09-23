David Torres 23 SEP 2026 - 12:58h.

Oficial Javier Aguirre: Los siete caminos que le condujeron al banquillo del Valencia CF

Escritor que se exilió a México pero nunca perdió su arraigo por Valencia

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ValenciaEl Valencia CF ya tiene nuevo entrenador. Javier Aguirre ha sido anunciado oficialmente como el técnico que toma el relevo tras la salida de Carlos Corberán, en una operación que ElDesmarque ya había avanzado en sus últimos pasos antes de que el club hiciera oficial la llegada del técnico mexicano. Pero el Valencia no ha querido limitarse a un simple comunicado para presentar al 'Vasco'. El club ha recurrido a la literatura, a la historia compartida entre Valencia y México y a una figura especialmente vinculada a ambas tierras para construir el anuncio de su nuevo entrenador.

"Del Azteca a Mestalla" con cita de Max Aub: ¿Quién era Max Aub?

El vídeo comienza con una cita de Max Aub: "Uno es el odio y el amor. Juan, Pedro, la tierra, el sol...". No es una elección casual. Max Aub fue un destacado escritor e intelectual que creció en Valencia y desarrolló un profundo vínculo con la ciudad, aunque la Guerra Civil le obligó a exiliarse en México en 1942. Allí desarrolló buena parte de su trayectoria literaria sin perder el arraigo a Valencia y a la cultura de la ciudad que había marcado su juventud.

El Valencia CF utiliza precisamente esa conexión entre ambas tierras como metáfora para presentar a Javier Aguirre. El técnico mexicano llega a Mestalla después de una larga trayectoria en el fútbol español, y el club convierte su regreso a España en un puente entre Valencia y México, dos lugares unidos en la historia personal de Aub y ahora conectados de nuevo a través del fútbol.

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La voz del vídeo recita el texto de Aub mientras aparecen imágenes que sirven de transición hasta la figura de Aguirre. "Que lo otro, lo mío, es un pozo. Mudo, ciego, manco, sordo, a lo topo. Con su música interior. Que ve sin ser visto, habla sin ser oído, anda sin ser sentido y para quien todo es amor". Una forma poética de anunciar al 'Vasco' y de presentar su llegada como un nuevo vínculo entre el Estadio Azteca, que fue inaugurado por el Valencia CF, y Mestalla.

México, un lugar especial en la historia del Valencia CF

La historia del Valencia CF también se ha escrito lejos del Camp de Mestalla. Y México ocupa un lugar especial en ella

En 1963, el Valencia CF viajó por primera vez a México, donde se encontró con numerosos valencianos y valencianistas exiliados. Tres años después, en 1966, el equipo regresó al país para participar en la inauguración del mítico Estadio Azteca y en 2024 disputó un amistoso en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla frente a la Selección de México.

Entre quienes mantuvieron vivo ese vínculo desde el exilio estuvo Max Aub, escritor, poeta e intelectual valenciano que, tras exiliarse en México, nunca dejó de sentir y seguir a su club.