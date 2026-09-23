David Torres 23 SEP 2026 - 12:13h.

El Valencia CF espera cerrarlo antes de final de año

El Valencia CF cambia su postura con la venta de Mestalla, que entra en su fase definitiva: "Posición de fuerza"

Compartir







ValenciaEl Valencia CF afronta la recta final de uno de los movimientos económicos más importantes de su historia: la venta de Mestalla. El proceso, que el club confió en exclusiva a CBRE, ha ido avanzando al mismo tiempo que se desbloqueaba el Nou Mestalla y el Ayuntamiento daba luz verde a las actuaciones necesarias para que la entidad pueda desprenderse del actual estadio. El Valencia cambió su postura sobre la venta de Mestalla y entró en la fase definitiva, mientras que posteriormente el Ayuntamiento dio luz verde al Valencia para vender el estadio. Un proceso que comenzó cuando el club encargó a CBRE la venta de Mestalla y que ahora encara una fase decisiva con varios candidatos sobre la mesa y con el Nou Mestalla a punto de finalizarse.

Así va la venta de Mestalla: precios y candidatos

En ese sentido, el Valencia CF ha recibido ofertas no vinculantes de entre 120 y 150 millones de euros por la parcela completa de Mestalla, según ha avanzado Levante-EMV y ha podido confirmar ElDesmarque. El club ya ha realizado un primer corte entre las aproximadamente treinta promotoras que han participado en el proceso y ha exigido a los candidatos un examen financiero de sus propuestas, la denominada due diligence, antes de que presenten sus ofertas definitivas y vinculantes. Según la citada fuente, entre las firmas con más opciones se encuentran Neinor, TM Grupo Inmobiliario y ABU, mientras que también han participado Admara y Pryconsa, esta última en alianza con el fondo valenciano Atitlan, como ya ha venido informando este medio. que hasta ahora había negado su interés por los terrenos del actual estadio. La operación entra así en una fase clave, pendiente de conocer qué candidato consigue imponerse y cuál será finalmente el precio de venta de uno de los suelos más cotizados de Valencia.

Lo que no cambia, es el precio de salida. El club espera sacar más de 150 millones de euros por unas parcelas