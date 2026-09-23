David Torres 23 SEP 2026 - 13:40h.

"Gayà no es un jugador normal por todo lo que ha dado este club"

Braulio hereda otras patatas calientes: el mercado libre, enero y las renovaciones de Gayà y su hijo

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ValenciaEntre las primeras carpetas que Braulio Vázquez tendrá que afrontar como director deportivo del Valencia CF hay una especialmente curiosa: la de su propio hijo, Jesús Vázquez. El lateral tiene contrato hasta 2028, pero su futuro está sobre la mesa y Braulio tendrá que participar ahora en las decisiones que afectan a su continuidad en el primer equipo. De hecho, la renovación de Jesús Vázquez ya aparecía entre las 'patatas calientes' que heredaba Braulio, junto a la situación de José Luis Gayà y a la planificación de la plantilla. Una circunstancia poco habitual que convierte al nuevo director deportivo en protagonista de una negociación muy particular.

Braulio echa mano del humor para hablar de su hijo

La situación tiene además un punto de humor que el propio Braulio no ha querido esquivar. Ahora tendrá que tomar decisiones sobre la carrera profesional de su hijo desde el despacho, aunque tiene claro que su función no es la de un entrenador al estilo de Diego Pablo Simeone, capaz de decidir quién juega y quién no. El gallego ya ha bromeado con esta circunstancia y ha explicado cómo afrontará la situación de Jesús, separando la relación familiar de sus responsabilidades como director deportivo. Estas son sus respuestas:

¿Te has planteado ya el capítulo de renovaciones, incluida la situación de tu hijo Jesús Vázquez?

Al final yo vengo a un club en el que está mi hijo. Ya no lo traigo yo, que no es lo mismo. Y yo no alineo como el Cholo, así que no hay problema.

Jesús lleva aquí desde los cinco años. Lo que ha conseguido se lo ha ganado por sus méritos para jugar o no jugar y para las renovaciones. Ha habido ofertas incluso este verano y el club ha decidido no aceptarlas, no por mí.

Yo voy a tratarlo como a un jugador más. Que no tenga privilegios, pero tampoco una connotación negativa por ser mi hijo. Tratarlo como tiene que ser tratado un profesional del Valencia y del fútbol y hacer lo mismo que con los demás.

"Gayà no es un jugador normal en este club"

¿Qué planteamiento tiene el club con José Luis Gayà de cara a su renovación?

Hay jugadores que terminan contrato. José es una leyenda de este club, lleva un montón de partidos y analizaremos su situación en su momento, como la de cualquier otro jugador, teniendo en cuenta que no es un jugador normal por todo lo que ha dado a este club.

Además, me voy esta mañana. José debutó conmigo como director deportivo en Llagostera, en Copa del Rey. Imaginaos el cariño que le tengo.