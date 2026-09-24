María Trigo 24 SEP 2026 - 15:28h.

El fichaje de Isco por el Betis ha cambiado los sentimientos futbolísticos de Sara Sálamo

Sara Sálamo descarta la retirada de Isco: "Anda que no le queda fútbol"

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Sara Sálamo fue la protagonista del programa del Real Betis 'La Banda del Campeón'. Un pódcast cargado de beticimos en el la actriz y directora hubo un momento en el que salió a relucir lo que siente por el conjunto verdiblanco. Conoció más en profundidad al club cuando su pareja, el futbolista Isco Alarcón, fichó en el verano de 2023. A partir de ahí, la pareja siempre ha demostrado que hubo algo que los enganchó de pleno. Como muestra de todo, fue el beso viral que se dieron en el Villamarín cuando el malagueño metió un gol en el Betis-Real Madrid.

En el minuto 18 del siguiente vídeo, Sara Sálamo mostró sus sentimientos cuando le dijeron qué pensaba de cómo ha notado que es el beticismo y lo que genera en el día a día: "Es brutal. Desde chiquitita, he dicho que yo soy del Atleti, pero lo que me ha pasado con el Betis, no me había pasado antes. El hecho de ir yo misma a una tienda a comprarme la equipación o cosas como un estuche. Es algo como que te atraviesa. Me siendo profundamente ligada al club. Estoy muy agradecida porque estemos aquí y muy contenta". Además, reconoció que canciones como la de "Betis alé" se te meten en la cabeza. "Es algo infinito", dijo.

El mensaje de Pablo Fornals a Sara Sálamo

Otro momento curioso del programa fue cuando Pablo Fornals le dedicó unas emotivas palabras: "Sara, bromisa, mejor directora, mejor persona, buena jugadora de pádel aunque seguimos empate después de tres partidos... Un besito muy fuerte y sabes que la familia Fornals Lara os quiere mucho".

Sara Sálamo también se sometió a un reto. Giró una ruleta y le tocó el color verde. El sobre indicó que tenía que elegir entre ser actriz o directora en diferentes escenas y ganó, con creces, rodar escenas como directora.