María Trigo 24 SEP 2026 - 11:29h.

Curioso vídeo del lateral izquierdo del Betis

El making of del cuadro de Fran García pintado por Aitor Ruibal: "Va para el salón de mi casa"

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Con este largo parón de selecciones siempre es buen momento para mostrar en redes sociales otros contenidos que sirvan para mostrar otra cara de los futbolistas. Eso es lo que ha hecho el Real Betis con Fran García, al que han puesto a cocinar un plato que él mismo ha llamado "pasta a la franja". Considera que a la gente le puede gustar porque es "un plato de pasta, sano y verdiblanco".

Como se puede ver en el siguiente vídeo, el reto que le han propuesto al lateral bético es que haga un plato de pasta con brócoli, pesto, anchoas y queso. Mientras está con las manos en la masa, Fran García también ha ido respondiendo preguntas. Ha afirmado que en la cocina se "defiende" y que su plato estrella es uno de "pasta con gulas". Además, ha considerado que a "Héctor Bellerín le puede molar el tema de cocinar" y que sentaría en la mesa a "alguien que sea extricto para comer como Diego Llorente".

Así cocinó la pasta Fran García

Durante la preparación del plato, el de Bolaños de Calatrava también ha explicando la trascendencia de la alimentación en el fútbol de más alto nivel: "Es importante cuidarse porque cuando estás a un nivel exigente, en Primera División, en Champions, en competicion de primer nivel... si no te cuidas se nota mucho. Además, para nosotros es importante el hecho de rendir bien".

Como curiosidad final, a este apetecible plato de pasta que ha cocinado Fran García le dan una nota de un 9,5 "porque siempre se puede mejorar". Fran García, además, ha querido dejar claro que le ha salido una comida bastante rica. "Fuera de coña, está bueno, ¿eh?", ha comentado entre risas.

Así le quedó el plato de "pasta a la franja"