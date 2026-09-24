Las primeras horas de Aguirre en Paterna, del aeropuerto al entrenamiento en tiempo récord

Juan Pérez 24 SEP 2026 - 14:04h.

El primer día del mexicano como entrenador del Valencia CF

Javier Aguirre cambia todo el plan del Valencia y toma una decisión en el mercado libre

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El mensaje que transmite Javier Aguirre simplemente con sus hechos empuja a ser optimista, y es que la llegada del mexicano a Paterna da una primera imagen cercana, positiva y de intensidad. Desde su aterrizaje en el aeropuerto apenas ha esperado para conectar con la primera plantilla, saludar a todos sus nuevos jugadores y vestirse de corto para una activación audaz con todo lo que ello significa. El exseleccionador de México ya ha dirigido su primer entrenamiento así como ha cambiado el planning del equipo para establecer un nuevo sistema para los próximos días. Ilusión innegable, tanto en su rostro como en el valencianismo.