"Señalado por la opinión pública, parte del Bernabéu, algunas encuestas..."

Las notas de los fichajes del Real Madrid hasta el parón: dos suspensos

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Vinícius empieza a estar señalado. Manu Carreño, presentador de ElDesmarque, admite en su editorial de este jueves que el brasileño vuelve a ser foco de críticas tras un inicio de temporada muy decepcionante. José Mourinho ya le ha dado más de un aviso y en el derbi, sin ir más lejos, abandonó el campo antes del minuto 60 por decisión técnica. A la espera de reencontrar su mejor versión, Carreño se pregunta cuál será el siguiente movimiento del técnico luso con el delantero, más aún ante las buenas sensaciones que está dejando Yan Diomande.