Fran Fuentes 25 SEP 2026 - 07:02h.

El neerlandés se paró a firmar a la salida de la ciudad deportiva, pero no quiso firmarle a todo el mundo

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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El FC Barcelona sigue entrenando con los jugadores no internacionales (que son pocos) en la ciudad deportiva Johan Cruyff. También están los lesionados, que hacen trabajo específico para recuperarse de sus respectivos problemas físicos. Uno de ellos es Frenkie de Jong, a quien las cámaras de televisión pudieron captar saliendo después de hacer su trabajo de readaptación en la ciudad deportiva. Y, como es habitual, el neerlandés se paró a firmar autógrafos, aunque hubo algunos a los que no quiso firmarles. Son los conocidos como 'vende camisetas'. Así fue el momento, totalmente surrealista y que mostraron en El Chiringuito.

Y es que, al pararse Frenkie de Jong, comenzaron con las bromas. Y es que uno de los rostros conocidos de entre los revendedores apareció diciendo '¡sorpresa!' entre la multitud. Este, además, le espetó al futbolista que la última vez que se paró no le firmó ninguna prenda. Es por eso que el jugador, cuando llegó el momento de ponerse a firmar, preguntaba a cada uno su nombre para que no puedan revender los elementos firmados.

En este sentido, este revendedor le echa toda la cara del mundo: "Va, Frenkie, tío, que así no voy a llegar a final de mes", le espeta, mientras que el propio De Jong se lava las manos: "Eso no es mi culpa". "Lo de vender camisetas, yo creo que...", comenta el futbolista en tono de desaprobación. "¡Te está mirando con una cara...!", comenta otro aficionado al vende camisetas en tono de broma. Y es que este se ha convertido en un auténtico problema, ya que siempre van los mismos y la gran mayoría de las veces lo que buscan es revender los productos.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.