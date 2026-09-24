Van Dijk anotó de cabeza, pero los árbitros españoles vieron falta de Brobbey sobre Ter Stegen

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Primer partido de la nueva edición de la UEFA Nations League y primera polémica. Y además, con mucho protagonismo español. Xavi Hernández debutaba en el banquillo de Países Bajos ante Jürgen Klopp, que hacía lo propio en el banquillo de Alemania. La selección neerlandesa anotó el 1-0 a los 12 minutos, pero entre Hernández Hernández e Iglesias Villanueva anularon el tanto sin que hubiera demasiadas protestas.

Virgil Van Dijk remató en el primer palo un saque de esquina que acabó en el fondo de la portería. No había salido bien Ter Stegen, sorprendentemente titular en el combinado germano. Nadie parecía protestar la acción, pero desde el VAR avisaron al colegiado por una falta sobre el portero.

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Iglesias Villanueva avisó al colegiado principal desde el VAR, por lo que Hernández Hernández se acercó al monitor a revisar la acción. Y finalmente, acabó decretando una falta muy rigurosa de Brian Brobbey sobre Ter Stegen.

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Poco después, por si fuera poco, Havertz recibió una dura entrada de Timber que se tradujo en amarilla para el futbolista neerlandés. Los jugadores locales pedían la intervención del VAR para sacarle una tarjeta roja, pues le había impactado cerca de la rodilla, pero esta vez el VAR no intervino.