"Tenemos que mirar hacia delante", ha dicho el director deportivo del Barça

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Deco ya da por perdido a Julián Álvarez. El director deportivo del FC Barcelona ha estado este jueves en el Portugal Football Summit, donde ha repasado la planificación azulgrana durante el pasado verano. Un verano en el que insistieron una y otra vez en el delantero argentino y en el que se encontraron una postura tajante por parte del Atlético de Madrid... para finalmente firmar a Gabriel Jesus como '9' alternativo.

Pese a su realidad económica, durante las últimas semanas se ha especulado con la opción de que el Barça pudiera lanzarse de nuevo a por Julián en enero o el próximo verano, pero las palabras de Deco parecen descartar de manera definitiva su fichaje: "Julián es pasado, nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Estamos contentos y espero que él también esté bien, esté ayudando a su club: Hay muchos negocios y muchos fichajes que no se consiguen dar", ha comentado.

"La idea siempre ha sido traer un nueve de movilidad, de capacidad de asociarse y Julián era uno de estos, pero no fue posible. Hicimos una oferta, el club dijo que no lo vendería y nosotros tenemos que buscar otras soluciones", añadió al respecto.

El Barcelona, de Julián Álvarez a Gabriel Jesus

Finalmente, tras descartar los últimos días de agosto la llegada del argentino, el Barça acabó lanzándose a por Gabriel Jesús, quien llegó procedente del Arsenal. Deco admite que el delantero "no estaba en los planes". "No sabíamos su situación porque se hablaba mucho de que podía renovar. En el momento que decidimos que Julián era imposible, empezamos a buscar soluciones y Gabriel era la perfecta. La idea no ha cambiado, la idea era buscar un jugador de este mismo perfil", explicó.

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A sus 29 años, Gabriel Jesús acabó aterrizando en el Camp Nou el 1 de septiembre, durante las últimas horas de mercado, a cambio de 10 millones de euros. El brasileño tiene claro que parte como teórico suplente, pero ya ha conseguido marcar dos goles en este inicio de temporada con la camiseta azulgrana.