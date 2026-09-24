Lola Gallardo, capitana del Atlético de Madrid, se une a Only Fans

La portera mostrará su vida más personal en la famosa plataforma

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Lola Gallardo se une a Only Fans. La portera y capitana del Atlético de Madrid, que lleva casi toda su vida ligada al cuadro rojiblanco, ha anunciado este mismo jueves su aterrizaje en la famosa plataforma. No será desde el punto de vista que muchos piensan, al menos a priori, sino con el objetivo de mostrar su vida privada tanto fuera como dentro del campo.

"Estoy muy ilusionada de unirme a Only Fans. La plataforma ofrece otro espacio donde los seguidores pueden seguir mi recorrido a lo largo de la temporada, conocerme fuera del campo y conectar con el mundo más amplio del fútbol femenino. Ofreceré una visión de mi vida como jugadora, con la vista puesta en la Champions League y celebrando con la comunidad que rodea el fútbol", ha expresado la guardameta tras anunciar su 'fichaje'.

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"Voy a compartir lo que normalmente no veis, cómo entreno, mi día a día, la llegada de nuestro bebé y muchas más cosas de mi vida personal y profesional que me acercara más a vosotros", ha expresado en el vídeo publicado a través de sus redes sociales.

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Lola Gallardo mostrará su vida en Only Fans

La idea es que la plataforma permita a Lola que los aficionados al fútbol en general y al fútbol femenino en particular puedan conocer de primera mano cómo es el día a día de una jugadora de élite. Los entrenamientos, las comidas, los viajes, los partidos, los secretos del vestuarios y todo lo que rodea a su vida en el Atlético de Madrid.

Además, también compartirá con sus suscriptores los detalles de su vida personal. Lola Gallardo se casó hace poco más de un año con Cristina Vicente en una boda a la que acudieron decenas de futbolistas de primer nivel, y con quien espera un hijo durante las próximas semanas.