Javi Rayo 23 SEP 2026 - 12:03h.

Vinicius y Virginia han anunciado su compromiso esta semana

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Vinicius y Virginia Fonseca han anunciado su compromiso a través de las redes sociales. La carismática pareja se dará el sí quiero dentro de unos meses tras un año de relación. El futbolista brasileño se une al grupo de jugadores del Real Madrid que están casados. Hacemos un repaso del estado civil de la plantilla dirigida por José Mourinho.

Los futbolistas con pareja del Real Madrid

Thibaut Courtois : el portero del Real Madrid lleva casado con Mishel Gaerzig desde el año 2023, con quien tiene una hija.

Andriy Lunin: el guardameta ucraniano lleva casado con Anastasia Tomazova desde 2021 y tienen un niño en común.

Eder Militao: el defensa brasileño está casado con Tainá Castro, y serán padres en los próximos meses.

Antonio Rüdiger: el defensa alemán está casado con Laura Rüdiger desde 2019.

Fede Valverde: el centrocampista uruguayo lleva años casado con la periodista e influencer Mina Bonino, con quien tiene dos hijos y esperan un tercero.

Marc Cucurella: lleva años de noviazgo con la influencer Claudia Rodríguez. Ambos tienen tres hijos en común pero aún no han dado el paso de casarse.

Denzel Dumfries : el reciente fichaje del Real Madrid está comprometido con Jaimy Kenswiel. Empezaron su relación en 2015 y ambos tienen tres hijos en común.

Jude Bellingham: el ex del Dortmund mantiene un noviazgo con la influencer Ashlyn Castro.

Vinicius: el futbolista brasileño se acaba de comprometer con Virginia Fonseca, con quien empezó una relación hace un año, aunque ha habido varias rupturas de por medio.

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Rodrygo: es del que menos se sabe. Algunos medios apuntan a que comenzó recientemente una relación sentimental con Gabriella Lenzi. No está confirmado. Rodrygo es padre de dos gemelos de una relación anterior la influencer Pamella Cristina Costa.

Brahim Díaz: el internacional con Marruecos se casó con Luz Méndez este pasado verano.

Endrick: el delantero brasileño se casó con su pareja de toda la vida, Gabriely Miranda, hace sólo unas semanas. La pareja está esperando su primer hijo.

Kylian Mbappé: mantiene una relación sentimental con Ester Expósito, aunque ninguno de los dos la ha confirmado de manera oficial.

Bernardo Silva: el ex del Manchester City está casado con Inés Degener Tomaz y tienen varios hijos en común.

Los futbolistas solteros del Real Madrid

Raúl Asencio: no tiene pareja confirmada.

Dean Huijsen: no tiene pareja confirmada.

Trent Alexander-Arnold: no tiene pareja confirmada.

Ibrahima Konaté: no tiene pareja confirmada.

Ferland Mendy: no tiene pareja confirmada.

Aurelien Tchouameni: no tiene pareja confirmada.

Arda Güler: no tiene pareja confirmada.

Eduardo Camavinga: no tiene pareja confirmada.

Álvaro Carreras: no tiene pareja confirmada.

Carlos Espí: no tiene pareja confirmada.

Yan Diomandé: no tiene pareja confirmada.