Alberto Cercós García 18 SEP 2026 - 16:08h.

Ibai Llanos monta una de las sorpresas más emotivas: se compincha con el nieto de un abuelo y le llevan al Bernabéu

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Ibai Llanos ha vuelto a demostrar que detrás de una cámara también hay historias capaces de tocar la fibra. El ahora youtuber quiso cumplir el sueño de Ernesto, un madridista de 85 años que nunca había podido conocer el nuevo Bernabéu. Todo comenzó con una entrevista encubierta en un parque, en la que Ibai se hizo pasar por otro abuelo para preguntarle cuáles eran sus grandes sueños. Ernesto no tardó en hablar del Real Madrid: su padre había sido socio y presidente de una peña, él también tuvo su carnet de simpatizante y hasta recordó que su abuelo había compartido cenas con Santiago Bernabéu. “A mí me encantaría ir al nuevo Bernabéu”, reconocía entonces.

Lo que Ernesto no sabía es que aquella conversación era el principio de una sorpresa mucho mayor. Ibai apareció junto a su nieto para llevarle al estadio y, cuando le preguntaron si recordaba al hombre con el que había hablado días atrás, la respuesta fue inmediata: “El abuelo era yo”. La cara de Ernesto lo decía todo; iba a cumplir su sueño y en el partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano. Pero el plan no terminaba en las gradas. Gracias también a la colaboración de Brahim Díaz, que tuvo un papel fundamental en la sorpresa, Ernesto pudo disfrutar del partido desde el palco junto a su familia. Y después llegó una parte todavía más difícil de imaginar para él: pisó el césped del Bernabéu, salió como si fuera un jugador del Real Madrid, se sentó en el banquillo y entró en el vestuario del primer equipo.

La sorpresa inesperada: el recibimiento del Real Madrid

Allí llegó uno de los momentos más especiales del vídeo. Ernesto pudo conocer personalmente a los jugadores del Real Madrid, hacerse fotografías con ellos y compartir unos minutos con varios de los futbolistas. Brahim fue uno de los protagonistas, aunque el propio Ernesto destacó también el trato cercano de otros jugadores como Marc Cucurella, Jude Bellingham o Kylian Mbappé.

La sorpresa fue tan grande que ni siquiera Ibai esperaba que el club fuese a llevarla tan lejos: “Yo me siento que las sorpresas me las has dado tú a mí”, le confesaba al abuelo. Ernesto, visiblemente emocionado, terminó reconociendo que se llevaba algo todavía más importante que el propio partido: el gesto de sus nietos, de su familia y del propio Ibai. “Más que el partido”, aseguró. Una visita al Bernabéu que acabó convirtiéndose en una experiencia que difícilmente olvidará a sus 85 años.