Manu Carreño 'culpa' a Raphinha del plantón del Barcelona a Julián Álvarez: "No me extraña"

Ángel Cotán 25 SEP 2026 - 15:16h.

El presentador pone el foco en el gran inicio del brasileño

El Barcelona toma una decisión definitiva por Julián Álvarez y el mercado de fichajes

Compartir







El FC Barcelona no fichará en el próximo mercado de invierno. Su situación económica le obliga a realizar una venta en enero, aunque de igual manera, tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva entienden que hay plantilla de sobra para pelear por los objetivos de la temporada. Una decisión que deja en la estacada a Julián Álvarez.

El delantero centro argentino ya sabe que, salvo cambio de decisión con la Premier League u otras ofertas, terminará el curso en el Atlético de Madrid. Manu Carreño tiene claro quién es el 'culpable' de esta situación: Raphinha.

Puedes ver el editorial completo de Manu Carreño en ElDesmarque de Cuatro en la parte superior de esta noticia.