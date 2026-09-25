María Trigo 25 SEP 2026 - 13:41h.

El futbolista del Celta pone al alcance de todos tres objetos muy preciados para él

Borja Iglesias presume de sus botas personalizadas como campeón del mundo con España

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Borja Iglesias, aunque esta vez no ha ido con la Selección Española, está de mucha actualidad. Siempre ha sido una persona que se ha mostrado muy activa en las redes sociales y en las últimas horas no ha parado. Se le ha visto en 'La Resistencia' con David Broncano, también criticar el desahucio de Maricarmen o anunciar que vende tres de sus objetos más preciados en Wallapop.

¿Qué ha puesto en venta Borja Iglesias?

En un contenido perteneciente a una campaña de la plataforma 'Vendedores', el anuncio del jugador del RC Celta de Vigo empieza de forma muy especial para después aparecer a su manera. Para esta nueva faceta, Borja Iglesias ha optado por elegir tres productos bastante meditados y con mucha relevancia para él: la camiseta talla XL con la que celebró por las calles de Madrid la consecución del Mundial 2026, la cámara de fotos analógica que usó durante la cita mundialista y otro objeto cuanto menos curioso, como es su mesa de DJ.

Como se puede ver, son tres cosas que redondean el círculo de tres de las grandes pasiones del delantero gallego: el fútbol, la fotografía y la música.

Las respuesta de María Valero

"Ni soy un actor de Hollywood ni esto es un anuncio de café. Pero el sabor de la victoria sabe exactamente a esto. Y no, no hace falta jugar 90 minutos para celebrarlo. A veces basta con uno o con vender las cosas a tu manera en Wallapop", aparece en el post de Borja Iglesias. Un anuncio que ha gustado mucho y en el que ha dado su opinión su pareja, la influencer María Valero. "Jajajajajajajajaja que me encantan (los dos anuncios) pero más bonito en el segundo siendo tú mismo", le ha escrito en la publicación en la que el jugador del Celta muestra las grandes dotes que tiene como vendedor.