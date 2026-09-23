María Trigo 23 SEP 2026 - 11:35h.

Tienen todo tipo de referencia a lo que pasó el 19 de julio en el Mundial 2026

Borja Iglesias: "No estoy lesionado, pero me han hecho volver para seguir tratándome"

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"La vida nos coloca en el sitio que nos toca", decía Borja Iglesias en los micrófonos de Televisión Española tras proclamarse campeón del mundo con la Selección Española el pasado 19 de julio. Un momento de máxima felicidad para el jugador del Celta de Vigo que minutos después del pitido final reconocía que aún no lo había asimilado: "Qué locura, tío. Muy fuerte, muy fuerte. Ha sido duro, había muchas emociones, pero lo hemos conseguido. No sé qué decirte, todavía creo que tenemos que procesar lo que ha pasado. Han sido muchos días, muchas emociones, mucho trabajo, y poder ser parte de este grupo es un lujo increíble".

Ahoras, tras una merecida fiesta en España, tras unas vacaciones y una vuelta al trabajo (parcial por una lesión), Borja Iglesias decidió mostrar en las últimas horas varias fotos en su cuenta de Instagram para presumir de las nuevas botas que le ha hecho Adidas y que va a lucir en LALIGA EA Sports y en la Europa League a la vuelta del parón por los compromisos iniciales. Unos encuentros que no va a disputar, pues su lugar en la convocatoria de Luis de la Fuente lo ha ocupado Carlos Espí.

Las nuevas botas de Borja Iglesias

Como se puede ver en la siguiente imagen, el delantero gallego presumen en todos lados de un hecho histórico. Acompañado de las dos estrellas que ya luce el escudo de la Selección, las usa en ambos laterales. En uno de ellos para poner las coordenadas del lugar en el que se proclamaron campeones y en el otro para directamente dejarlo claro: "Campeones del mundo 2026".

Luego, en la plantilla de las zapatillas aparece en grande el número 26, dorsal que lució en el Mundial, acompañado de su nombre, Borja Iglesias, y de los momentos claves: campeones del mundo 2026, New York, New Jersey, 19 de julio de 2026 y dos estrellas.