Fran Fuentes 20 JUL 2026 - 16:08h.

El delantero revela que el centrocampista mexicano fue muy importante en su carrera, especialmente como verdiblanco

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Borja Iglesias compareció tras consagrarse campeón del mundo con España. El delantero del Celta de Vigo pone fin a una temporada llena de emociones, de goles y de éxitos deportivos, desde clasificarse otra vez para la UEFA Europa League hasta bordar la segunda estrella sobre el escudo de la camiseta de España. Tras el encuentro, expresó su emoción por haber ganado el Mundial frente a Argentina y, además, reconoce que, después de varias etapas muy negativas en las que incluso pensó en dejar el fútbol, salió adelante con la ayuda del jugador mexicano Andrés Guardado.

Sobre el título en sí, reconocía que aún no lo había asimilado. Lo hizo en los micrófonos de Televisión Española: "Qué locura, tío. Muy fuerte, muy fuerte. Ha sido duro, había muchas emociones, pero lo hemos conseguido. No sé qué decirte, todavía creo que tenemos que procesar lo que ha pasado. Han sido muchos días, muchas emociones, mucho trabajo, y poder ser parte de este grupo es un lujo increíble", afirmaba.

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En este sentido, el periodista le preguntó por la importancia de Andrés Guardado en su carrera y si el mexicano había sido clave en un momento donde incluso meditó dejar el fútbol: "Sí, Andrés ha sido muy importante en mi vida. El inicio en el Betis fue complicado, porque a nivel deportivo no salía, pero luego, hacia mi última etapa allí, lo pasé mal, lo pasé complicado. Él me ayudó mucho, estando allí y ya cuando no estaba. Poder abrazarle aquí hoy y compartir este ratito con él, y decirme lo que me ha dicho, la verdad es que me ha emocionado mucho. Andrés es una persona que quiero muchísimo, y ha sido increíble poder verle aquí", explicaba.

Borja Iglesias, de renunciar a la Selección a Campeón del Mundo

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Otro de los temas que marcaron la trayectoria de Borja Iglesias con España fue su renuncia a ir convocado si no había cambios en la Federación tras el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso: "Había gente que pensaba que no iba a volver, pero sí, he vuelto. Yo qué sé. La vida nos coloca en el sitio que nos toca. A mí me tocó ahí, también lo decidí yo. Creo que era algo que tenía que hacer, me salió de dentro y lo sentí así. Que hoy esté aquí significa que algo ha cambiado, un poco aunque sea. Encima, poder vivir esto, imagínate la locura. Brutal. Creo que aún hay que reposar todo un poco. La verdad es que estoy muy feliz", razonaba.

Por último, no quiso olvidarse de mandar un saludo a todos aquellos que nunca han dudado de él y que, pese al ruido, le han respaldado: "Agradezco mucho a toda la gente que me ha apoyado siempre. En momentos también complicados y que he recibido mucho odio, también he recibido mucho cariño y mucho amor. A esa gente es a la que de verdad se lo agradezco", sentencia.