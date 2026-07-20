Joaquín Anduro 20 JUL 2026 - 00:21h.

Clasificación actualizada con los campeones del mundo

Ferran Torres se disfraza de Iniesta en otra exhibición de Rodri y la defensa: las notas de España ante Argentina

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La final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey / Nueva York ha puesto la segunda estrella en la camiseta de la Selección Española tras la victoria por 1-0 ante Argentina con un gol histórico de Ferran Torres. España se coloca así con dos Mundiales igualando a Francia y Uruguay para seguir escalando posiciones en la clasificación de campeones del mundo.

España ha dejado atrás a Inglaterra, que queda ahora como el único combinado nacional que sólo ha sumado una Copa del Mundo, desde 1966. Con este segundo título iguala los dos conquistados por Uruguay en las cuatro primeras ediciones, 1930 y 1950 y a Francia, que sumó el de 1998 en casa y le añadió el de Rusia 2018.

Por delante queda Argentina, que sigue con los tres Mundiales logrados en 1978, 1986 y 2022, y los cuatro de Italia (1934, 1938, 1982 y 2006) y Alemania (1954, 1974, 1990 y 2014). Sigue en lo alto de esta clasificación, la más importante del mundo del fútbol, Brasil con su pentacampeonato entre 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002.

El palmarés del Mundial

Cinco títulos: Brasil.

Cuatro: Italia y Alemania.

Tres: Argentina.

Dos: Uruguay, Francia y España.

Uno: Inglaterra.

Las lista completa de las finales de los Mundiales

Uruguay 1930: Uruguay 4-2 Argentina.

Italia 1934: Italia 2-1 Checoslovaquia.

Francia 1938: Italia 4-2 Hungría.

Brasil 1950: Uruguay 2-1 Brasil (partido decisivo de un grupo).

Suiza 1954: Alemania Federal 3-2 Hungría.

Suecia 1958: Brasil 5-2 Suecia.

Chile 1962: Brasil 3-1 Checoslovaquia.

Inglaterra 1966: Inglaterra 4-2 Alemania Federal.

México 1970: Brasil 4-1 Italia.

Alemania 1974: Alemania Federal 2-1 Países Bajos.

Argentina 1978: Argentina 3-1 Países Bajos.

España 1982: Italia 3-1 Alemania Federal.

México 1986: Argentina 3-2 Alemania Federal.

Italia 1990: Alemania Federal 1-0 Argentina.

Estados Unidos 1994: Brasil 0-0 Italia (3-2 por penaltis).

Francia 1998: Francia 3-0 Brasil.

Corea y Japón 2002: Brasil 2-0 Alemania.

Alemania 2006: Italia 1-1 Francia (5-3 por penaltis).

Sudáfrica 2010: España 1-0 Países Bajos.

Brasil 2014: Alemania 1-0 Argentina.

Rusia 2018: Francia 4-2 Croacia.

Qatar 2022: Argentina 3-3 Francia (4-2 por penaltis).

Canadá, Estados Unidos y México 2026: España 1-0 Argentina.