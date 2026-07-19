Infantino le subió el trofeo del Mundial a Donald Trump en mitad de la final España-Argentina

Pepe Jiménez Sevilla, 19 JUL 2026 - 21:27h.

El presidente de EEUU golpeó la copa y bromeó con Infantino

El palco del estadio Met Life para la final del Mundial va cogiendo forma: Trump, Pedro Sánchez y los Reyes esperan a Milei

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Hay imágenes, como toda la parafernalia de la previa, que solo se pueden ver en Estados Unidos. Para ejemplo, la instántanea que captaron las cámaras televisivas, donde se podía ver a Donald Trump con Infantino... ¡y el trofeo del Mundial en el palco!

Porque si la tradición habla de no tocar y ni siquiera mirar la copa, en Estados Unidos todo se vive de otra manera y es que Infantino ordenó subir la copa del Mundial en mitad de la primera mitad para que Donald Trump pudiese observarla e incluso golpearla.

La previa de Donald Trump

Donald Trump, llegó al estadio Nueva York / Nueva Jersey, donde se disputa la final de la Copa Mundial entre Argentina y España, y dijo que aunque no tiene favoritos "es difícil apostar contra Messi".

"El presidente de Argentina es buen amigo mío, ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra (Lionel) Messi", dijo Trump poco antes del partido a FoX Sports.

"No voy a elegir favoritos. Solo se que no apostaría contra Messi. Es grande", añadió el mandatario.

Trump ocupará un lugar central en la tribuna de autoridades junto al presidente de la FIFA, Giani Infantino, el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Canadá, Mark Carney