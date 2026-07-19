Alberto Cercós García 19 JUL 2026 - 19:37h.

La final entre Argentina y España se disputará en el espectacular estadio de Nueva York

La emoción de Slavko Vincic, árbitro de la final del Mundial entre España y Argentina, tras ser detenido en 2020

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El MetLife Stadium será el escenario de la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Aunque popularmente se asocia con Nueva York, el recinto se encuentra realmente en East Rutherford, en el estado de Nueva Jersey, apenas a unos kilómetros de Manhattan. Inaugurado en 2010 para sustituir al mítico Giants Stadium, es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL y uno de los recintos deportivos más modernos y versátiles de Estados Unidos. Para la Copa del Mundo, FIFA lo rebautizó temporalmente como New York New Jersey Stadium, ya que la normativa del organismo impide el uso de nombres comerciales durante el torneo.

Con una capacidad habitual para 82.500 espectadores, aunque durante el Mundial ha sido homologado para 80.663 aficionados, el MetLife es uno de los estadios más grandes de la NFL y uno de los más utilizados del planeta para grandes eventos. Además de albergar los partidos de los Giants y los Jets, ha acogido la Super Bowl XLVIII —la primera disputada al aire libre en una ciudad de clima frío—, la final de la Copa América Centenario de 2016 que ganó Chile a Argentina en los penaltis y multitud de conciertos de artistas como Taylor Swift, Beyoncé, Bruce Springsteen o Ed Sheeran.

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Capacidad y curiosidades del Met Life

El recinto también ha tenido un papel protagonista en el Mundial 2026. Antes de la final entre España y Argentina ha sido sede de ocho encuentros del torneo: cinco de la fase de grupos, un partido de dieciseisavos, otro de octavos de final y el duelo por el título. Además, apenas un año antes ya acogió la final del renovado Mundial de Clubes de la FIFA, consolidándose como uno de los grandes templos del fútbol internacional en Norteamérica. Su ubicación, dentro del complejo deportivo Meadowlands, permite recibir a decenas de miles de aficionados gracias a una amplia red de carreteras, aparcamientos y conexiones ferroviarias con Nueva York.

Entre sus curiosidades destaca que fue construido conjuntamente por las dos franquicias de la NFL de Nueva York, una situación poco habitual en el deporte estadounidense, con una inversión cercana a los 1.600 millones de dólares. Ha acogido más de 600 grandes eventos desde su apertura y ha sido reconocido en numerosas ocasiones como uno de los estadios con mayor recaudación por conciertos del mundo. En los días previos a la final del Mundial también ha sido noticia por el estado de su césped, criticado por varios protagonistas del torneo, y por el espectacular ambiente que se espera en un estadio completamente lleno para coronar al nuevo campeón del mundo.