Así queda el palmarés de la selección española tras ganar su segundo Mundial ante Argentina con 51 títulos

Alberto Cercós García 20 JUL 2026 - 00:15h.

Tras ganar a Argentina en la final del Mundial, España ya tiene 51 títulos oficiales en su palmarés

Los millones que también están en juego en la final entre España y Argentina: el mayor premio de la historia

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La selección española ha vuelto a escribir una página imborrable en la historia del fútbol. Dieciséis años después de conquistar su primer Mundial en Sudáfrica, el combinado dirigido por Luis de la Fuente ha derrotado a Argentina en la final de la Copa del Mundo para levantar el segundo título mundial de su historia. La victoria ante la vigente campeona supone el mayor éxito de una generación que ya había conquistado la Eurocopa de 2024 y consolida a España entre las grandes potencias históricas del fútbol internacional. Con este triunfo, además, la Real Federación Española de Fútbol alcanza los 51 títulos oficiales entre las selecciones masculinas y femeninas, absolutas y de categorías inferiores.

El nuevo Mundial se suma a un palmarés cada vez más impresionante. La selección absoluta masculina cuenta ahora con dos Copas del Mundo (2010 y 2026), cuatro Eurocopa (1964, 2008, 2012 y 2024) y una Liga de Naciones (2023). A ello hay que añadir el oro olímpico de Barcelona 1992 y el conquistado en París 2024, además de un Mundial sub-20, cinco Europeos sub-21, doce Europeos sub-19 y nueve Europeos sub-17, cifras que convierten a España en una de las canteras más exitosas del planeta.

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El fútbol femenino también ha sido clave en este crecimiento histórico. La absoluta conquistó el Mundial de 2023 y la Liga de Naciones de 2024, mientras que las categorías inferiores han dominado Europa y el mundo durante la última década. España suma un Mundial sub-20, dos Mundiales sub-17, cinco Europeos sub-19 y cinco Europeos sub-17 femeninos, reflejo de un modelo de formación que ha situado al país en la élite de ambos sexos.

Con 51 títulos oficiales, España firma el mejor palmarés de toda su historia y refuerza su posición entre las federaciones más laureadas del fútbol mundial. El segundo Mundial no solo rompe una espera de 16 años desde la gesta de Johannesburgo, sino que corona una era de éxito sostenido que abarca todas las categorías y confirma a la selección española como una referencia absoluta del fútbol internacional.

Los 51 títulos oficiales de España