La camiseta de España con las dos estrellas ya tiene fecha de venta: cuándo, cómo y a qué precio

Ángel Cotán 20 JUL 2026 - 14:17h.

Una elástica para la historia

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Historia viva. La Selección Española conquistó el segundo Mundial de nuestra historia en un encuentro que dominó de principio a fin ante una Argentina inoperante. Ferran Torres fue el autor del único tanto del choque que nos brindaba la segunda estrella. Un brillante reconocimiento que, minutos después de alzar el trofeo al cielo de Nueva York, generaba una nueva necesidad entre la hinchada española.

Todo el mundo se hace la misma pregunta: ¿Cuándo se podrá comprar la camiseta de España con las dos estrellas sobre el escudo? Y ya hay una respuesta muy clara sobre su fecha de lanzamiento, opciones de compra y el precio a pagar. Los niños pagarán un poco menos.

Una victoria Mundial y un nuevo reinado

España relevó a Argentina al frente de la clasificación de la FIFA, actualizada este lunes tras su victoria sobre la Albiceleste anoche en el Mundial (1-0), y lidera a la vez la tabla femenina, que comanda también como vigente campeona del mundo con el título logrado en 2023 sobre Inglaterra.

La trayectoria del equipo de Luis de la Fuente en el Mundial, coronada con un gol de Ferrán Torres en la prórroga de la final, la sitúan al mando del ránking con 1995.88 puntos, por delante ahora de Argentina, que defendía el título logrado en Catar en 2022 y que cede el primer lugar para situarse segunda con 1970.30 puntos.

Francia, tercera en Estados Unidos, México y Canadá, después de ser eliminada por España en semifinales (0-2), conserva la tercera posición (1948,97), e Inglaterra, derrotada por la selección de Didier Deschamps en el duelo por el bronce, sigue en cuarta posición, con 1922.83 puntos.

¿Cómo, cuándo y a qué precio comprar la camiseta de España con las dos estrellas?

La camiseta oficial con la segunda estrella de campeón del mundo estará ya a la venta el próximo 4 de agosto, según anunció en su página Adidas, patrocinador de la selección española, tras la conquista del título Mundial por el equipo de Luis de la Fuente.

España sumó, al logrado hace dieciséis años en Sudáfrica, un segundo título mundial gracias al gol conseguido por Ferran Torres en el minuto 106, en la final disputada contra Argentina, en el estadio Metlife de East Rutherford.

La nueva camiseta con la segunda estrella que identifica a La Roja como bicampeona del mundo, se puede reservar y el lanzamiento estará disponible en exclusiva en la aplicación de la marca deportiva. El precio de la elástica será de 100 euros en su versión fan, mientras que la versión jugador alcanzará los 150 euros. El precio para las tallas de niños se reduce a 75 euros.