Fran Fuentes 25 SEP 2026 - 07:54h.

El delantero se moja con los jugadores del FC Barcelona y bromea especialmente con el joven central

Borja Iglesias se moja en el desahucio de Maricarmen con una denuncia: "No es un caso puntual"

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Si por algo se caracteriza Borja Iglesias, además de por su capacidad goleadora, es por su cercanía y simpatía. El delantero del Celta de Vigo, que se ha quedado fuera de la última lista de convocados de Luis De la Fuente, aprovechó estos días de descanso con el conjunto celeste para visitar La Revuelta, de David Broncano. De este modo, el delantero respondió a varias cuestiones de las que han sucedido en los últimos meses de fútbol, desde el Mundial hasta otras cuestiones, como la polémica de Rodri Hernández en Mestalla diciendo que los jugadores del Valencia CF "son muy malos". Sin pelos en la lengua, el delantero de Santiago de Compostela responde con la naturalidad de siempre. Además, se declara fan incondicional de Pau Cubarsí, central del FC Barcelona.

En priemr lugar, valoró lo de Rodri Hernández en Mestalla: "Creo que es un comentario sin ninguna maldad. No trasciende ni a la afición ni al club, ni siquiera al nivel del rival. Creo que se refiere a la situación que ha pasado en el partido, y creo que Rodri lo dice sin ninguna mala intención. No se lo está diciendo a ningún jugador del Valencia", explica. En este sentido, Borja Iglesias bromea con la calidad del mediocentro: "Es que para Rodri tenemos que ser todos muy malos porque él es muy bueno. Yo, si fuese Rodri, me sentaría en casa a ver un partido y diría 'joder, qué malos son todos' porque el cabrón es buenísimo. Es un comentario que pasa sin más. De forma natural, como si fuera entre amigos. Además, creo que él intervino muy rápido, en el siguiente partido salió a pedir perdón", explica. Para 'el Panda', no tiene la mayor trascendencia: "Creo que es un comentario que nos ha pasado a todos mil veces. Es como un comentario que no va más allá, simplemente de la situación que se ha dado en ese partido", asegura.

Además, también ha respondido sobre Pau Cubarsí. David Broncano le pregunta si es tan bueno con apenas 15 años (aunque tiene 19) bromeando sobre su juventud. Borja Iglesias se declara fan: "Ese cabrón... no debe tener mucho más de eso. Vaya Mundial se ha marcado, ha sido un desfase. Y al tío lo ves ahí, todo tranquilo... No sé si has visto su verano en Instagram y tal. Con sus amigos, con una paella, en chanclas y demás. Y me hizo gracia... Esto no se lo he dicho, pero supongo que se lo tomará bien. Un tuit de un tío que ponía: 'el puto Cubarsí, que ha sido el mejor jugador joven del Mundial, que no sé qué, y ha usado todo el verano solo con el mismo bañador'. Y digo, qué puto amo. Un bañador azul guapo, tal...", bromea Borja Iglesias.