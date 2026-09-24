Nmecha y Gakpo, goleadores en los debuts de Xavi y Klopp

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Xavi Hernández y Jürgen Klopp debutan con tablas. En un partido de alternativas, ocasiones y polémica con toque español, Gakpo firmó la igualada final en el tiempo de añadido para Países Bajos después que Alemania se adelantara en el primer tiempo por medio de Nmecha. Un duelo en el que, además, Dumfries brilló con luz propia, mientras que Adeyemi no estuvo nada acertado.

Hernández Hernández, protagonista en Ámsterdam

Apostó Xavi por un once más continuista respecto a su antecesor en el cargo, mientras que Klopp sí fue más revolucionario. Dominó por completo la pelota la selección germana durante 12 minutos... hasta que llegó la primera polémica. Gol de Van Dijk a la salida de un córner. Nadie parecía protestar, pero Iglesias Villanueva llamó desde el VAR a Hernández Hernández para que revisara una posible falta de Brobbey sobre Ter Stegen, cuya salida se había quedado a medias. El tanto no subió al marcador.

Se rompió a partir de ahí el partido. El colegiado español perdonó una roja a Timber tras una dura entrada a Havertz, que se fue lesionado. Esta vez no hubo intervención del VAR. Poco después, a la media hora, Nmecha anotó el 0-1 a pase de Kimmich... con Brobbey lesionado en el centro del campo. Una vez más, el árbitro fue protagonista: hizo el amago de parar el juego cuando la pelota moredeaba el área, pero no lo hizo. Y el gol subió al marcador ante las protestas de Van Dijk y compañía.

Todavía hubo tiempo para que Adeyemi fallara el 0-2 a puerta vacía y para que Ter Stegen, lejos de su mejor nivel con los pies pero brillante con las manos, regalara un par de pelotas en la salida de balón, pero no se movió el marcador al tiempo de descanso.

Gakpo empata el Países Bajos-Alemania sobre la bocina

Arrancó algo más pausado la segunda mitad, pero no tardaron en sucederse las ocasiones. Ter Stegen detuvo la primera Dumfries, quien brilló con luz propia con mucho protagonismo ofensivo. Ter Stegen detuvo la segunda al cuadro germano mientras Hernández Hernández anulaba otro gol no exento de polémica por una supuesta falta de Van Dijk. Y Dumfries entregó otro regalo a Meerdink para que, a puerta vacía, fallara lo que nunca se falla.

Al otro lado, Adeyemi no paraba de fallar ocasiones y mandar balones a las nubes. Alemania era incapaz de tener la pelota y los holandeses merecían como mínimo el empate. Meerdink estrelló un balón en el palo, otra vez con intervención de Ter Stegen, y aún hubo tiempo para que el portero detuviera otra a Van Bommel en el 89'.

Pero todo cambió en el añadido. Gnabry perdió un balón incomprensible en banda, Van Bommel avanzó por la izquierda y su centro, exquisito con el exterior, lo remató Gakpo al fondo de la red. Todavía tuvo el propio Van Bommel el 2-1 en el añadido del añadido, pero su remate se marzó rozando el palo. Xavi y Klopp, tablas y distintas sensaciones.