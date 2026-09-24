Dumfries, Ter Stegen y Adeyemi, titulares

Holanda admite que Xavi era su tercera opción

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Alineaciones confirmadas en Ámsterdam. Xavi Hernández y Jürgen Klopp se estrenan como seleccionadores de Países Bajos y Alemania, respectivamente, en uno de los grandes duelos que deja este parón de selecciones de tres semanas, en el que arranca una nueva edición de la UEFA Nations League.

La primera alineación de Xavi Hernández con Países Bajos.

Xavi ha aterrizado en tierras neerlandesas con el objetivo de recuperar el estilo de una selección que cayó a las primeras de cambio en el Mundial 2026, pues fue eliminada por Marruecos en dieciseisavos de final en la tanda de penaltis. Aún así, lo cierto es que el técnico no introduce de primeras demasiadas novedades en esta primera alineación, más allá de la ausencia por lesión de Frenkie de Jong.

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Países Bajos sale con Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Timber, Reijnders; Summerville, Gakpo y Brobbey.

En el banquillo del cuadro neerlandés estarán de inicio Roefs, Flekken, Geertruida, Hato, Aké, Lang, Frimpong, Til, Meerdink, Veerman, Koopmeiners y Van Bommel.

La primera alineación de Jürgen Klopp con Alemania

El cuadro bávaro también protagonizó un patinazo importante en el Mundial 2026, eliminada en dieciseisavos a manos de Paraguay. Por entonces, Klopp era comentarista y dedicó numerosas críticas a Nagelsmann. Ahora, el ex del Liverpool ha protagonizado una auténtica revolución en su convocatoria y en su primer once, marcado entre otras cosas por la sorprendente titularidad de Ter Stegen bajo palos.

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Alemania sale con Ter Stegen; Treu, Scholotterbeck, Tah, Brown; Kimmich, Nmecha; Musiala, Havertz, Adeyemi; y Schade.

En el banquillo de la selección germana estarán Dahmen, Nübel, Bisseck, Rosenfelder, Engalhardt, Amiri, Vagnoman, Stach, Fuhrich, Gnabry, Behrens y Eboutalib.