Zakaria se une a la enfermería de Riazor

La afición del Deportivo coincide tras la lesión de Aubameyang: "Ahora es su momento"

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Drama total en el RC Deportivo de A Coruña: otro jugador al quirófano. Tras un mercado de fichajes y un inicio liguero que invitaba al optimismo, al equipo de Antonio Hidalgo parece que le ha mirado un tuerto durante los últimos días. Primero fue Marc Casadó, luego Pierre-Emerick Aubameyang y el último en caer ha sido Zakaria Eddahchouri, colapsando la enfermería en apenas tres días.

Según informa la Cadena Cope, Zakaria sufre una luxación en el dedo y deberá pasar por quirófano. La única buena noticia es que no se trata de algo muscular y que la zona afectada es de menor relevancia desde un punto de vista futbolístico. Aún así, la misma fuente señala que el neerlandés estará entre tres y cuatro semanas de baja.

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Evidentemente, Zakaria no estará disponible este viernes para el amistoso ante el Penafiel. Además, todo apunta a que tampoco podrá jugar en el regreso liguero tras el parón de selecciones, el 11 de octubre ante la Real Sociedad en Anoeta. Dependiendo de su evolución, podría regresar una semana después, ante el Levante, o una jornada más tarde ante el Atlético de Madrid. Como nota positiva, este parón de tres semanas le servirá para pasar por quirófano y tener mayor tiempo de recuperación por delante sin llegar a perderse tantos partidos.

Cúmulo de lesiones en el Deportivo de A Coruña

El primero en caer fue Marc Casadó, ante el Betis. El centrocampista, uno de los grandes fichajes del pasado verano en Riazor, sufrió una fractura de clavícula que le tendrá cerca de tres meses de baja, por lo que no reaparecerá hasta finales de año o incluso principios de 2027.

Este miércoles, la noticia negativa la protagonizó Aubayemang, que había deslumbrado con su inicio goleador a sus 37 años y quien sufre una lesión de rodilla que le ha obligado a pasar por quirófano. Dependiendo de su evolución, todo apunta a que estará cerca de dos meses de baja.