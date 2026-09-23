Aubameyang causa furor con su Ferrari: decenas de deportivistas alucinan con su coche

Fran Fuentes 23 SEP 2026 - 10:43h.

El delantero causa furor tanto con sus goles como con su medio de locomoción

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Pierre-Emerick Aubameyang está maravillando a la afición del Deportivo con sus goles y su rendimiento sobre el terreno de juego. También con su simpatía dentro del vestuario y sus bromas, como aquella vez que le tomó el pelo a Adama Traoré en el gimnasio tras su presentación. De este modo, delantero gabonés se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del conjunto blanquiazul desde su llegada. Sin embargo, su impacto en A Coruña no se limita únicamente a lo que hace con el balón en los pies. También fuera del césped está llamando la atención, aunque en esta ocasión el motivo es bien diferente, y muy difícil de pasar por alto.

Tal y como ha mostrado El Día Después de Movistar Plus, multitud de aficionados del Deportivo se han quedado alucinados al encontrarse con el espectacular Ferrari de Aubameyang aparcado en el estacionamiento aledaño al estadio de Riazor. Se trata de un vehículo de color negro y azul, con un diseño que no pasa precisamente desapercibido y que rápidamente se convirtió en un improvisado punto de reunión para los seguidores que se encontraban por la zona.

La presencia del coche despertó inmediatamente la curiosidad de los aficionados. Algunos se acercaron para verlo de cerca y no tardaron en aparecer los teléfonos móviles. Las fotografías junto al Ferrari se fueron sucediendo mientras los seguidores aprovechaban la oportunidad para llevarse un recuerdo de un coche que, como ocurre habitualmente con los vehículos de Aubameyang, tampoco deja indiferente. Tan llamativo es el vehículo que incluso hizo que nadie prestara atención al Lamborghini de José María Giménez, aparcado justo al lado.

La situación llegó hasta tal punto que tuvo que intervenir un miembro de la seguridad del club. El trabajador se acercó a los aficionados para controlar la situación y evitar que la concentración alrededor del vehículo fuese a más. Este, además, tuvo especial faena cuando llegó el propio Aubameyang, ya que numerosos aficionados le pidieron fotos y autógrafos, parándose el delantero con alguno de ellos.