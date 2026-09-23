Juan Pérez 23 SEP 2026 - 10:38h.

El atacante repite lo que dijo el Mundial, pero con un deje mucho más marcado

Ferran Torres manda varias indirectas al Barcelona tras su fichaje por el PSG: "Es un paso adelante"

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El estruendo provocado por Ferrán Torres desde su histórico gol a Argentina en la final del Mundial 2026 sigue vivo no solo por lo que significa para el fútbol español, sino por el nivel del valenciano desde su fichaje por el PSG. Aun así su periplo por el mundo antes de llegar a París ha dejado varias perlas en sus entrevistas internacionales, pero la última de ellas es una de las más sonadas por estar ligada a la pronunciación de su propio nombre.

El parón internacional invita a algunos equipos a tirar de contenido casual para mantener activos a sus aficionados, y mientras Ferran viaja con la corte al completo de Luis de la Fuente, su figura se refuerza desde París. Lo curioso es que el internacional español utiliza una pronunciación algo extraña en la que parece arrastrar la erre algo más de lo habitual para dejar un sonido cuanto menos curioso. Y claro, a partir de ahí saltan los memes de 'Ferruan Torres García'.

Es cuanto menos llamativo que la propia cuenta del PSG pregunte si estamos pronunciando bien los nombres, cuando claramente hay algo que no cuadra a la perfección con el héroe del Mundial 2026. Lo más llamativo es que en la pronunciación de la Selección Española en el Mundial, en un vídeo de la FIFA, Ferrán también hizo lo mismo aunque no se remarca tanto como en el PSG.

Ferran Torres está en un momento de forma desorbitado gracias a la confianza tras la cita mundialista y a que ha caído de pie en el equipo de Luis Enrique. Tanto es así que suma siete goles en total desde el principio de la temporada, y su media anotadora es la más alta de toda su carrera con un tanto cada 46 minutos, algo casi imposible de imaginar para todo el curso.