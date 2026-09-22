Pablo Sánchez 22 SEP 2026 - 11:08h.

Luis De la Fuente discrepa con Mourinho tras el arbitraje del derbi: "Dejémonos de conspiraciones judeo-masónicas"

Le deseó la mayor de las suertes para el futuro

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Luis de la Fuente afronta estos días el estreno de España en la UEFA Nations League. La pasada semana desveló una convocatoria para los próximos cuatro encuentros que incluía muchas similitudes a la que ganó el Mundial hace poco más de dos meses. Sin embargo, entre los citados ya no estará Marcos Llorente. El jugador del Atlético de Madrid decidió dejar la selección tras la última conquista pese a la insistencia del grupo.

El seleccionador fue uno de los que también intentó convencerlo para que siguiera. Así lo desveló durante su entrevista en El Partidazo de Cope. Luis de la Fuente reveló la charla que mantuvo con Llorente y lo mucho que respeta su decisión. También aprovechó para desearle suerte de cara al futuro.

"Con Marcos también había hablado e intenté convencerle. Insistí en decirle que siguiera, tenía todo para seguir, pero a la vez respeté mucho su decisión. Es una persona serena y sensata y cuando toma una decisión no es caprichosa. Lo único que puedo decirle es gracias por todo lo que nos ha dado y lo que nos ha hecho disfrutar. Lo conozco desde que tiene 17 años que debutó en la sub 19 conmigo siendo yo seleccionador. Lo conozco desde hace muchísimos años, gracias y máximo respeto. Todavía le queda mucho por delante. Todo el acierto del mundo en lo que le quede, como sabeis yo no creo en la suerte".