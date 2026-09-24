Alberto Cercós García 24 SEP 2026 - 19:03h.

El Real Madrid confirma una nueva lesión, la de Ibrahima Konaté

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Ibrahima Konaté se suma a la lista de bajas del Real Madrid después de caer lesionado durante la concentración de Francia. El central sintió molestias en la rodilla derecha durante el entrenamiento del miércoles y abandonó la sesión antes de tiempo. La Federación Francesa confirmó inicialmente que sufría un leve esguince y decidió liberarle de la convocatoria, mientras que el jugador regresó a Madrid para ser examinado por los servicios médicos del club. Tras las pruebas realizadas este jueves, el Real Madrid ha emitido su parte médico: “Se le ha diagnosticado una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha. Pendiente de evolución”.

La buena noticia, dentro del golpe, es que no se habla de una lesión de gravedad. Según la información difundida por El Chiringuito, Konaté estaría alrededor de dos o tres semanas de baja, un periodo que le permitiría aprovechar prácticamente todo el actual parón internacional. El francés ya se pierde los cuatro encuentros que tenía previstos con Francia ante Turquía, Bélgica e Italia, pero la gran incógnita está en su regreso con el Real Madrid. El conjunto blanco no volverá a competir hasta el 10 de octubre contra el Villarreal, por lo que el central llega muy justo a esa cita. Si se cumplen los plazos más optimistas, podría estar de vuelta; si se cumplen los más conservadores, también corre riesgo de perderse el siguiente compromiso, el duelo de Champions ante la Roma del 14 de octubre.

La lesión supone además un pequeño problema para José Mourinho, que había convertido a Konaté en uno de sus hombres de confianza en este arranque. El francés ha sido titular en todos los partidos salvo el encuentro frente al Málaga y fue especialmente importante en el derbi ante el Atlético, donde incluso salvó dos ocasiones sobre la línea. Ahora el técnico portugués deberá volver a tirar de una defensa que ya está condicionada por las lesiones de Eder Militão y Ferland Mendy, además de tener que gestionar los minutos de Antonio Rüdiger y Dean Huijsen. El parón ofrece margen para recuperar efectivos, pero también deja a Mourinho pendiente de la evolución de otro titular indiscutible justo cuando pretende reconstruir al equipo después del golpe del Metropolitano.

El parte médico de Konaté

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ibrahima Konaté por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el ligamento colateral de la pierna derecha. Pendiente de evolución".