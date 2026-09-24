Basilio García Sevilla, 24 SEP 2026 - 17:12h.

"Me alegro de que llamen a Josep Martínez a la selección porque es un magnífico portero y una persona increíble"

Álvaro Valles, Juan Iglesias o Camello: los jugadores que deberían haber ido con España según la IA

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El debate sobre la portería de la selección española no es cosa nueva, ni siquiera de la última convocatoria. Muchos aficionados del Real Betis Balompié estaban deseando que Luis de la Fuente llamara a Álvaro Valles ante la baja confirmada de Joan García, pero finalmente el riojano se decidió por Josep Martínez, guardameta del Inter de Milán, decepcionando al beticismo como ya sucediera antes del Mundial al no convocar a Pablo Fornals.

Desde la diatriba de Zubizarreta y Paco Buyo, pasando por los que pedían que Víctor Valdés estuviera por delante de Iker Casillas en Brasil 2014, hasta los que expresaron dudas eternas de David de Gea. Incluso en el Mundial que ha ganado España este verano ha habido debate… ¡Aunque Unai Simón solo recibió un gol!

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En la clave de esto ha dado Álvaro Valles, que en una entrevista concedida a Radio Marca se ha puesto en la piel del seleccionador nacional a pesar de haber sido él el gran ‘damnificado’ de la última lista de convocados. “Es la suerte que tiene España y la mala suerte que tenemos los porteros: hay muchos y muy buenos porteros españoles. Creo que el nivel es bastante bueno y es complicado quitar a otro compañero de la portería de la selección, porque son grandes porteros”, se resignaba el meta bético.

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Avala a Josep Martínez

Es más, Álvaro Valles incluso ha dedicado palabras de elogio hacia Josep Martínez, la sorpresa en la lista de porteros que ha citado De la Fuente para los primeros partidos de la UEFA Nations League, incluido uno en Sevilla. “No me ha sorprendido porque lo conozco bastante bien. Sé que es un gran portero y que este es el primer año que le han dado la oportunidad de defender la portería del Inter de Milán, un equipo histórico en el fútbol europeo y mundial, y estoy muy contento por él. Tengo muy buena relación con él desde hace bastantes años y me alegro bastante de que pueda estar en la selección y pueda disfrutar de ello, porque creo que también se lo merece”, expresaba el guardameta de La Rinconada, que coincidió con el valenciano en la UD Las Palmas.

“Lo de si los números son mejores o peores que los míos son cosas que tienen que ver los seleccionadores. Yo sigo contento y feliz. Me alegro de que lo llamen a la selección porque es un magnífico portero y una persona increíble. Yo voy a seguir trabajando, muy contento por darle a mi club lo que necesita y poder ayudar cada partido lo máximo posible; ese es el nivel que tengo que mantener toda la temporada. Lo de la selección llegará o no, pero creo que lo importante es tener esa regularidad, poder ayudar a mi club lo máximo posible y darle la máxima alegría posible a la afición”, concretaba el rinconero.