La imbatibilidad de Unai Simón, un récord guinness en pleno Mundial

Juan Pérez 03 JUL 2026 - 09:18h.

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El estatus de la Selección Española en la Copa Mundial de la FIFA sube un escalón más tras la goleada ante Austria por juego, control y también por estadísticas. Una de ellas destaca de entre todas por colocar a La Roja con uno de los récords más sonados de la cita, un récord guinness personificado en la figura de Unai Simón que lo coloca como el portero con la mejor racha de imbatibilidad en un Mundial.

El mérito defensivo del bloque es parte de un sistema, pero el verdadero héroe de una racha como está bajo palos. Unai Simón logra en Los Ángeles una cifra histórica que arrancó en el Mundial de Catar 2022 en el cierre ante Japón, siguió en el partido ante Marruecos y, posteriormente, en los cuatro primeros de España entre Estados Unidos y México. Con 517 minutos oficiales sin recibir un gol, el de Vitoria-Gasteiz adelanta al italiano Walter Zenga, que tenía el récord desde Italia 1990.

El responsable de guardar la portería de España desde los campeonatos de la UEFA Nations League en 2023 y la Eurocopa de 2024 vuelve a demostrar que está hecho para defender La Roja. A pesar de las lógicas elucubraciones sobre el elegido por Luis de la Fuente después de ver el gran nivel de David Raya y Joan García esta temporada, el esquema de la selección pasa por uno de los capitanes y ahora recordman.

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La cifra marca un registro histórico tras más de 36 años en los que nadie ha sido capaz de algo así, pero es un récord que puede ir a más, y que incluso tiene una tendencia a volver a batirse con el paso de los años. En los próximos Mundiales habrá más selecciones, por lo que bajará el nivel con el consiguiente descenso de competitividad de algunos equipos. Eso puede suponer fases de grupos algo más débiles, por lo que Unai Simón puede convertir este premio en algo mucho más grande con el paso de los años.