Álvaro Valles, el hombre que más goles evita en LALIGA EA Sports

Pepe Jiménez Sevilla, 23 SEP 2026 - 21:17h.

El del Betis es el meta qu más paradas realiza dentro del área

Álvaro Valles no se rinde y sueña con llegar a la selección: "Es uno de los objetivos de mi carrera"

Compartir







Nadie lo hace mejor que Álvaro Valles. En el fútbol se acumulan las opiniones y los gustos, se debaten continuamente, pero hay algo que es imposible de contradecir: los datos. Y ahí el guardameta del Betis e uno de los mejores en la actualidad.

Porque en el eterno debate sobre la Selección Española y su convocatoria, a día de hoy, es complicado quitarle la razón a Luis de la Fuente, campeón de Europa y del mundo, teniendo en cuenta además que en su lista suelen haber muchas más razones de las meramente deportivas (que alguien recuerde el debate sobre Unai Simón y Joan García, y especialmente su resultado), pero más allá de La Roja ahí mucho más.

Y ese mucho más, por ejemplo, es el mérito de ser guardameta titular de un equipo de Champions League, indiscutible para uno de los mejores entrenadores de LALIGA o señalado habitualmente como uno de los mejores de la categoría. Puede parecer insuficiente, todo sea dicho, pero no es poca cosa para un portero que hace no demasiado tenía que ver los partidos desde la grada por querer jugar en el equipo de su vida. Arriesgó y ganó.

Los datos de Álvaro Valles en el inicio de temporada

Con todo ello, revisando los datos de Álvaro Valles en Driblab hemos podido conocer que el guardameta del Betis es el portero de LALIGA que, hasta ahora, ha evitado más tantos para su equipo, por delante de David Soria y Radu, del Celta.

PUEDE INTERESARTE Las obras del estadio Benito Villamarín a 23 de septiembre de 2026

Igualmente, el ex de Las Palmas es el portero que mejor porcentaje tiene en paradas realiza dentro del área, siendo clave en esto su anticipación, su concentración y su velocidad al corte en la llegada de los delanteros rivales.

PUEDE INTERESARTE Así marchan las obras del Benito Villamarín cinco meses después del inicio de la segunda fase

De igual manera, en global, es uno de los porteros con mejor porcentaje de paradas en estos primeros encuentros, situación que se refleja, día sí, día también, cuando ves las acciones que consigue salvar el guardameta, dándole puntos así a su equipo.