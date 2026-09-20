Álvaro Borrego 20 SEP 2026 - 21:32h.

El guardameta volvió a firmar un partido estelar y no esconde su deseo de convencer a Luis de la Fuente

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Álvaro Valles volvió a ser, otra semana más, el principal sostén defensivo del Real Betis y artífice del punto logrado contra el Deportivo de La Coruña, aunque a su equipo se le escapara la victoria en la recta final del encuentro. El guardameta volvió a demostrar por qué es uno de los porteros más en forma de LaLiga, con un rendimiento que debería se de sobra suficiente para recibir la llamada de Luis de la Fuente. Un objetivo que mantiene vigente y para el que seguirá trabajando, aunque por el momento se le siga resistiendo.

El de San José de la Rinconada es el tercer portero menos goleado del campeonato y ha dejado su portería a cero en cuatro ocasiones. Preguntado por su ausencia en la lista de convocados de Luis de la Fuente, Valles dijo que ha llevado “bastante bien” la decisión del seleccionador. “Los momentos de forma hay que aprovecharlos y yo es lo que estoy intentando hacer, alargarlo lo máximo posible y espero que me dure mucho”, dijo.

“Para todo jugador es un orgullo estar en la selección y representar a su país, así que yo voy a seguir trabajando porque es uno de los objetivos que tengo en mi carrera y espero que algún día llegue”, argumentaba el guardameta, que se lamentó del resultado final del equipo. Álvaro Valles admitió que en la segunda parte el Deportivo, “con la presión del público”, consiguió meter a su equipo en su propio campo y ya les costó salir mucho más.

"Creo que hemos hecho una muy buena primera parte. Luego no conseguimos meter el segundo gol que nos diese la tranquilidad y esto es lo que tiene jugar fuera de casa porque los equipos que huelen un poco de sangre van a por ti. Hemos intentado aguantar el resultado y matar el partido a la contra, lástima este empate porque hemos perdido dos puntos que nos sabían a gloria”, afirmó.