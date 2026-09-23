Manuel Pellegrini, nominado a entrenador del mes en LALIGA

Pepe Jiménez Sevilla, 23 SEP 2026 - 17:44h.

Flick y Simeone, sus rivales en esta ocasión

Pellegrini: "Cualquiera habríamos firmado tener 16 de 21 puntos posibles"

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El trabajo de Manuel Pellegrini, y los resultados del Betis, tienen doble premio. El entrenador chileno, tras firmar 16 puntos de 21 posibles con su equipo, ha sido nominado por LALIGA a entrenador del mes de septiembre, reconociendo así el mérito de sus decisiones.

Tras un verano marcado por un mercado de fichajes con numerosas dudas, Manuel Pellegrini ha arrancado la temporada con su equipo como si el tiempo no se hubiese detenido. Con un excelente rendimiento, el conjunto verdiblanco ha firmado 16 de los 21 puntos posibles y se ha colocado en este inicio de curso como tercer clasificado de LALIGA.

Es por ello que la competición le ha nominado, junto a Hansi Flick y Diego Simeone, para ser el entrenador del mes de septiembre, un premio que deberá ser votado por los usuarios y que entregará su reconocimiento en el próximo encuentro de LALIGA.

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Evidentemente, esta nominación no es la primera ni, posiblemente, será la última que reciba Manuel Pellegrini durante la temporada, pero sí es un pelín más especial por tratarse de la primera del año y tras un cierre de mercado en el que muchos dudaban del nivel que ofrecería la entidad verdiblanca en estas primeras semanas de competición.

Manuel Pellegrini siempre ha repetido, por activa y por pasiva, que su trabajo no busca reconocimiento personal, sino un rendimiento global que permita al Betis cumplir sus objetivos de aquí a final de temporada, pero es evidente, como bien diría el refrán, que a nadie le amarga un dulce de vez en cuando, más cuando su figura es debatida o criticada tras tantos resultados positivos acumulados durante estos últimos años.