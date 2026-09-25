Tomás Roncero critica a Lamine Yamal por su campaña por el Balón de Oro y Cristóbal Soria da la clave: "Ahora entiendo a Flick"
"Sobredosis de egolatría, que te lames en miel y te lamas", critica Roncero
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El Balón de Oro sigue dando de qué hablar. Kylian Mbappé y Lamine Yamal siguen autoproclamándose los mejores jugadores del mundo e intentando rascar botos antes de que se cierren las votaciones. Este jueves, en El Chiringuito, Tomás Roncero ha criticado las últimas palabras del culé: "Sobredosis de egolatría". A partir de ahí, se ha generado un debate en el que Cristóbal Soria ha dado una de las claves acordándose de las frases de Hansi Flick.
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