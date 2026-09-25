Fran Fuentes 25 SEP 2026 - 13:23h.

Hay tres jugadores que pueden salir en el próximo mes de enero y que cambiarían por completo el panorama en el club blaugrana

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El FC Barcelona cuajó un verano ilusionante con varios fichajes de renombre, especialmente en el frente de ataque, y cerrando la llegada de Rodri Hernández. Lo hizo, además, sin tener que certificar salidas reseñables, más allá de los jugadores que acabaron contrato, como Robert Lewandowski o el cedido Marcus Rashford. Eso sí, a Hansi Flick todavía le quedó pendiente algún movimiento que le habría gustado hacer en la línea defensiva, especialmente con un central de perfil zurdo para complementar a Gerard Martín. En este sentido, el club tiene pensado tirar con lo que hay de cara al mercado de enero, aunque alguna venta importante puede cambiar por completo el panorama de cara a realizar alguna nueva incorporación.

La primera de ellas, marcada en rojo en el FC Barcelona, es Alejandro Balde. El lateral decidió, en la recta final del pasado mercado de verano, abandonar la disciplina barcelonista. Algo que, a nivel deportivo, no sería un problema para Hansi Flick, que cuenta con Joao Cancelo y Xavi Espart por delante del barcelonés. Sin embargo, el poco tiempo y margen que hubo para negociar un traspaso fue un problema. Tras la visita de Jorge Mendes, su agente, a Barcelona hace un par de semanas, la situación puede dar un giro. En el conjunto barcelonista esperaban sacar una cifra de en torno a 35-40 millones de euros. Solo faltaría encontrar un comprador.

La segunda de ellas es la de un futbolista que, a todas luces, cuenta con el beneplácito del club, es importante en los esquemas del técnico alemán y, además, es campeón del mundo con España. Se trata de Dani Olmo, quien cuenta con el interés del Bayern de Múnich. La difícil situación económica del FC Barcelona, que se caerá de la regla 1:1 en 2027, hará que, pese a que en ningún momento esté planificada su venta, no puedan decir que no a una oferta importante de un club de la trascendencia del alemán. Si bien es cierto que el fichaje más caro de la historia del conjunto muniqués es Harry Kane, por 100 millones de euros, y que difícilmente el conjunto bávaro suba de ahí, habrá que esperar para conocer qué es lo que ofrecen, pero una venta de ese calibre solucionaría muchos problemas en el FC Barcelona.

La tercera de ellas sería la de Frenkie de Jong. A sus 29 años, el neerlandés aún no ha debutado este curso debido a una lesión sufrida durante el Mundial, aunque su regreso se espera para después del parón. En este sentido, el fichaje de Rodri Hernández y la proyección de jugadores como Marc Bernal generan una repetición de piezas demasiado parecidas en la línea medular. Debido a sus recurrentes problemas físicos, su valor de mercado ha decrecido hasta los 35 millones de euros, por lo que su venta rondaría una cifra similar. Del mismo modo, su última renovación, con un salario a la baja, puede facilitar su salida de cara a una oferta del extranjero.

Estas operaciones supondrían un plus de cara al mercado de fichajes de enero, tanto en la cantidad ingresada como en la masa salarial liberada, por lo que el conjunto barcelonista podría acometer alguna otra incorporación antes de volver a caerse de la regla 1:1.