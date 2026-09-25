Pablo Barrios sorprende a todos en el Atlético de Madrid y cambia el plan de Simeone

Ángel Cotán 25 SEP 2026 - 12:45h.

El mediocentro se perdió el derbi madrileño

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El Atlético de Madrid sigue alejado de todo el ruido que rodea a su triunfo en el derbi madrileño del pasado domingo. Con ese subidón de ganar ante tu gente al Real Madrid, los pupilos de Diego Pablo Simeone han protagonizado una semana atípica de preparación. Con la gran mayoría de integrantes de la primera plantilla concentrada con sus respectivas selecciones, Pablo Barrios sorprende a todos.

Pablo Barrios sorprende a todos en el Atlético de Madrid...

Este viernes, el 'Cholo' Simeone lideró una nueva sesión de entrenamiento con solo seis futbolistas del primer equipo a sus órdenes. El capitán Koke, Marcos Llorente, Cardoso, Dani Martínez y Arnau Ortiz lideraron la última sesión de la semana y comienzan desde ya a disfrutar de unas pequeñas vacaciones de cuatro días.

Justo cuando el entrenamiento llegaba a su fin, y tal y como informa MARCA, llegó la gran sorpresa. Pablo Barrios saltó al césped e ilusionó a los presentes con un trabajo normal con balón, aceleraciones, cambios de ritmo, regates y tiros a portería.

La imágenes del centrocampista, baja en los últimos tres encuentros del Atlético de Madrid en LALIGA EA Sports, cambian el plan de Diego Pablo Simeone en las últimas jornadas, y salvo giro inesperado, será uno más del equipo rojiblanco en el próximo encuentro ante el Deportivo Alavés emplazado para el próximo 10 de octubre.

... y Grimaldo confía en el cambio de Julián Álvarez

El lateral del Atlético de Madrid Alejandro Grimaldo está convencido de que el delantero argentino Julián Alvarez, una vez descartada su marcha, va a volver a ser el de la pasada campaña porque está “muy metido y con muchas ganas” de demostrar su talento y que es “el mejor del equipo”.

Grimaldo, de 31 años, se congratula, en una entrevista con EFE, de seguir en la selección después de conquistar la segunda estrella y asegura que aunque es “complicado” asumir que no jugó ningún minuto en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, se siente uno más con el técnico, Luis de la Fuente.

El exjugador del Bayer Leverkusen y Benfica ve “muy fuerte” al Barcelona y de levantar un trofeo, se inclina por la Liga de Campeones en el Metropolitano porque sería “el título perfecto”.