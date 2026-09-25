Ángel Cotán 25 SEP 2026 - 10:56h.

Kike Pérez, David Larrubia y Juanfran Funes toman la palabra en el parón

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El Málaga CF sigue sin ganar en esta LALIGA EA Sports pero las dudas aún no se apoderan del club costasoleño. En este largo parón internacional, varios activos de la entidad malagueña toman la palabra para transmitir confianza a los suyos. Tras un inicio de calendario muy complicado, los de Juanfran Funes aspiran a aumentar su ritmo de puntuación y dar guerra en la lucha por la permanencia.

El técnico, invitado de lujo en El Partidazo de COPE junto a David Larrubia y Kike Pérez, explicó las diferencias que han notado en este salto de categoría: "Hay una realidad y es que es una situación nueva, para ellos y para mí también. Lo estamos viviendo por primera vez y la exigencia de la competición, del calendario en este inicio que ha sido duro. Se lo digo a ellos, que estén tranquilos que al final tenemos que competir con todos y que no bajen los brazos. Seguro que vamos a poder regalar muchas alegrías".

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Lanzando una vista atrás, Larrubia compartió con todos los oyentes una conversación con Funes que le ayudó a ser decisivo en la recordada final por el ascenso contra el Almería: "Mi afición creo que sabe lo que significa para mí el Málaga y muchas veces me generaba presión por querer agradarles, demostrar que siento estos colores de verdad. El míster, sabiendo todo eso, me cogió el día del ascenso en el hotel y me dijo que ya había ganado en la vida, que no necesitaba demostrar nada a nadie y que tenía que salir a disfrutar ese partido porque me lo había ganado durante toda la temporada. Eso fue un poco lo que me liberó para hacer la final del playoff que hice".

Por último, Kike Pérez valoró el modelo malaguista en el mercado de fichajes. El director general respondió a la comparación con los recién ascendidos que sí se han movido con más margen durante el pasado verano: "Claro, los fichajes son ellos, todos nuestros chicos, nuestro proyecto y dejarlos en casa. El fútbol es como en la vida, siempre vemos al de al lado más guapo que lo que tenemos en casa. Encantados con todos ellos y durante muchos años que los disfrutemos. Claro, la del Dépor o la del Racing que ha vendido futbolistas... nosotros teníamos claro que no queríamos vender ningún futbolista y efectivamente son situaciones distintas, hemos hecho gracias al trabajo de todo el club de hacerlo sostenible, y sin dejarnos llevar por la ambición deportiva, que no te arrastre en lo económico y que sea el club lo más sostenible posible".