El Bayern de Múnich se interesa por un Campeón del Mundo del Barça por si se va Musiala u Olise

Alberto Cercós García 24 SEP 2026 - 20:36h.

Dani Olmo aparece entre los rumores que envuelven al Bayern de Múnich

Lola Gallardo, capitana del Atlético de Madrid, se une a Only Fans

Compartir







Dani Olmo ha ido ganando peso específico en el FC Barcelona desde su regreso en 2024. El atacante español, formado precisamente en La Masia, se ha convertido en una pieza importante para Hansi Flick gracias a su capacidad para jugar entre líneas, asociarse y aparecer en zonas de peligro. Su crecimiento también ha tenido reflejo con la selección española, con la que fue una de las piezas relevantes en el Mundial 2026 conquistado por España: fue titular en seis de los ocho encuentros y aportó dos asistencias. Un protagonismo que ha vuelto a colocar su nombre en el radar de algunos de los grandes de Europa.

PUEDE INTERESARTE Ibrahima Konaté se une a la lista de bajas del Real Madrid tras lesionarse del ligamento: parte médico y tiempo de baja

Dani Olmo, en el radar del Bayern

Entre ellos aparece ahora el Bayern Munich. Según Sky Sports, el conjunto alemán está estudiando seriamente la posibilidad de lanzarse a por Olmo en el próximo mercado de enero. La información del periodista Lyall Thomas apunta a que el Bayern lleva tiempo siguiendo al internacional español, al que ya conocían perfectamente de su etapa en el RB Leipzig, donde permaneció cuatro temporadas antes de regresar a Barcelona. La idea de los bávaros sería tener preparado un recambio de garantías ante el temor de perder a alguna de sus grandes estrellas ofensivas. Y ahí aparecen dos nombres de enorme peso: Michael Olise y Jamal Musiala.

El Bayern, por tanto, no quiere esperar a que el mercado le obligue a improvisar. La posibilidad de que aumente el interés de otros clubes por Olise o Musiala ha llevado al gigante alemán a mover ficha y colocar a Olmo en su lista de alternativas para enero. El futbolista del Barça, eso sí, no sería una operación sencilla: tiene contrato hasta 2030 y su valoración se sitúa alrededor de los 70 millones de euros. Además, pese a que esta temporada ha tenido que competir con Fermín López por minutos y acumula tres asistencias en sus primeras ocho apariciones, sigue siendo considerado una pieza importante por el conjunto azulgrana.