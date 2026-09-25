Basilio García Sevilla, 25 SEP 2026 - 13:19h.

Los tres jugadores tienen opciones de estar en el regreso a la competición

Lucas Stassin, ida y vuelta a Bélgica: "No debe ser nada grave"

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El Sevilla FC cerró la semana de entrenamientos este jueves con la disputa de un partido amistoso ante el Sevilla Atlético. El primer equipo disfruta ahora de cuatro días de descanso, y la próxima semana se ejercitarán de martes a sábado, con la disputa del Trofeo Antonio Puerta ante el Aston Villa como cita fuerte en esos días.

Con todo, las miradas están puestas ya en el lejano 12 de octubre, el día en el que volverá el equipo a la competición para medirse al Levante UD en el estadio Ciutat de Valencia. Y en el ‘plan’ para el partido en Orriols entran los nombres de Kike Salas, Lucas Stassin y Rubén Vargas.

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Ninguno de los tres ha participado en los entrenamientos durante la semana. Han salido para formar parte de las charlas grupales de Luis García Plaza y su cuerpo técnico, pero después se han retirado para hacer trabajo específico y trabajar en sus recuperaciones. En el caso del belga, incluso viajó el lunes a su país para ser valorado por los médicos de su federación tras ser convocado por Bélgica sub 21. El martes ya estaba de regreso en la capital hispalense.

Stassin, incluso, ha hablado sobre su recuperación en la entrevista que ha concedido a Muchodeporte y se ha puesto como objetivo estar en Valencia. “Eso espero. Haré todo lo posible con el cuerpo médico para estar ahí y estar preparado. Trabajaré para estar listo para ese partido y espero estar al 100 %", indicaba el delantero que encabeza la lista de preferencias de Luis García Plaza en esa zona del campo.

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El susto con Kike Salas

Quizás el futbolista más en forma del inicio de temporada del Sevilla ha sido Kike Salas, al que se le echó de menos en el partido ante el Barça. El futbolista sufrió una contusión en el partido ante el Deportivo de A Coruña que no le impidió completarlo, pero en las primeras exploraciones las sensaciones no eran nada buenas, pues la articulación se había tensionado más de lo debido. Todo quedó finalmente en un edema en la rodilla, pero el dolor que sufría el jugador dio un verdadero susto al club.

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Sin embargo, el jugador entrenó dos días después y se probó el sábado para intentar jugar ante el líder, pero finalmente Luis García Plaza decidió darle descanso y fue el descartado de la lista de convocados. El madrileño ya había avisado de que no iba a arriesgar con ninguno de los tocados, y menos con una pieza tan importante en su engranaje. Todavía quedan más de dos semanas para el partido del Levante, pero la idea es que vaya entrando en el grupo para poder estar en Valencia.

La incógnita Rubén Vargas

Al ser el jugador que lleva más tiempo ausente, y al no conocer un parte específico sobre la duración de su recuperación, el suizo es con el que más dudas hay. La intención de García Plaza era que ‘utilizara’ este parón como una especie de ‘mini pretemporada’ para ir cogiendo ritmo, pero de momento la primera semana ha pasado y a él solo se le ha visto en chanclas sobre el césped asistiendo a la charla.

A principios de mes se informó de que presentaba una parameniscitis externa de la rodilla derecha, pendiente de evolución. No tardó el entrenador en descartarlo definitivamente para el primer tramo de la competición, pero tampoco dudó en expresar que lo esperaba para después del parón. De momento, Rubén Vargas, uno de los hombres llamados a elevar el nivel de la plantilla, solo ha podido disputar 20 minutos ante el Rayo Vallecano. ¿Podrá volver ante el Levante? Esa es la gran incógnita.