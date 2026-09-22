Basilio García Sevilla, 22 SEP 2026 - 11:16h.

Gill Swerts, el seleccionador sub 21 belga, lo ha citado para los partidos contra Bielorrusia, Gales y Dinamarca

Lesión de Lucas Stassin: qué tiene, parte médico y tiempo de baja con el Sevilla

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Lucas Stassin ha sido una de las sensaciones del mes de septiembre del Sevilla FC, aunque una inoportuna lesión muscular ha cortado su proyección. En tres partidos ha marcado un gol, ha disfrutado de varias ocasiones claras y ha sido importante en jugadas decisivas, pero se lesionó en Riazor, en el partido ante el Deportivo de A Coruña, y tampoco pudo jugar ante el FC Barcelona.

Pese a sus problemas físicos, Gill Swerts, el seleccionador sub 21 belga, lo ha citado para los partidos contra Bielorrusia, Gales y Dinamarca, aunque el delantero del Sevilla no podrá jugarlos. Está previsto que Stassin sea valorado por los galenos de la federación de su país para, posteriormente, regresar a Sevilla y continuar con su recuperación. El objetivo está en que pueda estar disponible para el partido ante el Levante UD.

Con todo, Stassin ha hablado para la RTBF, explicando su estado físico y que no ha recibido la llamada de Mark Van Bommel, el nuevo seleccionador absoluto de Bélgica, que ha sustituido a un Rudy García que sí le hizo debutar antes del Mundial. “No he tenido ningún contacto con el nuevo seleccionador nacional, Mark van Bommel. Sé que podría haber existido la posibilidad... Con mi lesión, la situación se ha complicado un poco, así que veremos en el próximo parón internacional si logro rendir lo suficientemente bien como para recibir una segunda convocatoria. No jugué este fin de semana. Iré a Bélgica para ver a los médicos. Veremos qué me dicen, pero creo que no debería ser nada grave”, expresaba sobre su estado físico.

"No me he fijado una fecha límite para reincorporarme a los Diablos Rojos. Si rindo bien en Sevilla, creo que tendré posibilidades de ser convocado. Voy a intentar dar lo mejor de mí, simplemente hacer lo que sé hacer”, añadía un Stassin al que sitúan tras los pasos de hombres como Lukaku, De Ketelaere u Openda.

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Sus primeros días en el Sevilla. “Todo va muy bien. El Sevilla FC es un gran club. Lo sabemos, han ganado muchos títulos, incluyendo la Europa League siete veces. Tuvimos un buen comienzo de temporada, hemos obtenido buenos resultados y estamos entre los cinco primeros de LALIGA hasta ahora. Por mi parte, he tenido minutos de juego. Estoy recuperando el ritmo, así que estoy muy contento con las primeras semanas en mi nuevo club”.

El fichaje. “Hubo conversaciones muy concretas durante el último mercado de fichajes. Sabemos que el Saint-Étienne pedía mucho dinero, así que no teníamos muchas opciones al respecto. Todo se resolvió un poco a última hora. Estoy muy contento con el proyecto deportivo. Mi objetivo para esta temporada es jugar tantos partidos como sea posible, ganar más experiencia, marcar tantos goles como sea posible e intentar ganarme un puesto en la selección nacional”.

Futuro por delante. “Es cierto, todavía soy muy joven, empecé mi carrera muy pronto. Todavía tengo mucho tiempo por delante, aunque nos guste ir muy rápido. Espero que sea una buena temporada para mí y que todo salga bien”.