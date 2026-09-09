Álvaro Borrego 09 SEP 2026 - 14:15h.

El delantero espera "marcar todos los goles posibles" y asegura sentirse cómodo tanto jugando solo como con "dos o tres delanteros"

Fofana explica su fichaje por el Sevilla y el supuesto interés del Betis: "Yo solo hablé con ellos"

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El Sevilla FC ha realizado este miércoles la presentación oficial de Lucas Stassin, Félix Correia y Youssouf Fofana, los tres últimos fichajes de José Ignacio Navarro para esta 25/26. Una apuesta ambiciosa para darle los mimbres que necesitaba a Luis García Plaza, quien dispondrá de una plantilla lo suficientemente válida como para al menos no sufrir esta temporada. El delantero, que se estrenó con gol contra el Espanyol, promete ser una de las grandes apuestas del año y en ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Qué ha sentido por su primer gol: "Siempre es magnífico poder marcar, y además en el primer partido. Me hubiese gustado ganar, que habría sido mucho mejor, pero nos fuimos con un punto y espero seguir así".

Qué esperan del Sevilla: "Es la primera vez que juego en España, con lo cual voy a intentar adaptarme lo más rápido posible, intentar aprender el idioma. Es un campeonato nuevo para mí, intentaré dar el máximo. He tenido una buena adaptación. Tenemos que ser muy competitivos, intentar pensar en cada partido individualmente. Somos un equipo, somos una familia, como dice el entrenador. Tenemos que jugar bien al fútbol e intentar ganar. Tener muchas ganas. Ya veremos al final qué conseguimos y qué no, pero esperamos volver a poner al club en el lugar que se merece".

¿Se pone un objetivo de goles? "Voy a intentar marcar los máximos goles posibles, pensar en cada partido y marcar goles importantes para ganar, para mí eso es lo más importante. Sabemos que el delantero tiene que marcar pero también tiene que participar en el juego. Intentaré marcar al máximo y lograr los máximos puntos".

Se ve jugando con dos delanteros: "A Robbie lo conozco porque coincidí con él en el Anderlecht. Sinceramente yo juego muy bien cuando jugamos con tres delanteros, luego será el entrenador el que decida en función de cada partido, pero puedo jugar solo o con dos o tres delanteros. Ya veremos lo que decide el entrenador".

Qué conocía del club: "Es verdad que algunos amigos belgas que han pasado por este club y me dijeron que era un magnífico club. Yo sinceramente ya tenía simpatía por el club y también por ciertos amigos. Me han acogido muy bien, ya me han dicho que iría todo genial y que seria una Liga muy buena para mí. Me hablaron muy bien de este equipo".