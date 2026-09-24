Basilio García Sevilla, 24 SEP 2026 - 13:47h.

El equipo disfrutará de cuatro días de asueto

Seis meses con Luis García Plaza

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El primer equipo del Sevilla FC ha completado ya la primera semana del ‘megaparón’ por los partidos de selecciones de este inicio del otoño, y lo ha hecho este jueves de una manera especial. Luis García Plaza ha querido romper la rutina disputando un partido amistoso contra el Sevilla Atlético.

Este se ha llevado a cabo en el Estadio Jesús Navas, y el hecho de que los jugadores lo disputaran con la ropa de entrenamiento -los del filial con peto blanco-, evidenciaba que se trataba de un partido de práctica. De hecho, ni siquiera ha transcendido el resultado ni los jugadores elegidos por el madrileño, aunque sí que se han disputado tres partes de 25 minutos.

A partir de ahora, los jugadores disfrutarán del resto de la semana de descanso, regresando a los entrenamientos el martes en horario vespertino para comenzar a preparar el partido ante el Aston Villa, correspondiente al XV Trofeo Antonio Puerta que se disputará el próximo viernes 2 de octubre, a partir de las 20.45 horas.