Basilio García Sevilla, 24 SEP 2026 - 13:30h.

El Sevilla hizo oficial su fichaje el 24 de marzo

Luis García Plaza, 'in love' con el Sánchez-Pizjuán

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Más allá de sistemas, modelos de juego, onces y ejercicios de entrenamiento, ha quedado más que claro en los primeros meses de Luis García Plaza que su método como entrenador es perfectamente compatible con el Sevilla FC. Este jueves, 24 de septiembre, se cumplen medio año justo desde la llegada del entrenador madrileño al banquillo de Nervión. Entonces, el más cercano al Gol Sur del Ramón Sánchez-Pizjuán olía a Segunda División; ahora, el que se encuentra junto al Gol Norte tiene aromas de otros tiempos. Europeos, con la boca pequeña.

El 24 de marzo, con un Sevilla hundido tras una derrota ante el Valencia CF en la que Matías Almeyda evidenció que ya no encontraba respuestas con el mal equipo de fútbol que entrenaba, el club anunciaba oficialmente el fichaje de García Plaza, que pese a lo delicado de la situación, no tuvo reparo alguno en coger un coche desde Altea, donde reside con su familia, y plantarse en la capital hispalense para el que, seguramente, sería el gran reto de su carrera.

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De momento, parecía una proeza salvar al Sevilla del descenso y lo logró en los nueve partidos que estuvo al frente en la temporada 2025/26. Con cuatro victorias y cinco derrotas, lo consiguió de manera virtual a dos jornadas del final. Sin embargo, su futuro en la entidad estuvo vinculado al proceso de compra que estaba abierto. Si Sergio Ramos y compañía se hacían con la entidad, su contrato hasta 2027 quedaba en papel mojado, como él mismo reconoció con franqueza en los momentos de mayor incertidumbre.

Sus números en la temporada actual

Finalmente, la venta no se produjo y el Sevilla se puso en las manos de José Ignacio Navarro y en las suyas. Ya avisaba Luis García Plaza que si continuaba las cosas cambiarían. Y han cambiado. Para empezar, más de la mitad de la plantilla se ha marchado y han llegado numerosas caras nuevas, y después de mucho tiempo la hinchada se identifica con su equipo.

Así, en las primeras siete jornadas, el Sevilla ha sido capaz de colocarse en el quinto puesto -que el año pasado dio acceso a Champions League como bien saben en la acera bética de la ciudad-, cayendo derrotado únicamente ante todopoderosos como el FC Barcelona o el Atlético de Madrid, y consiguiendo victorias de mucho mérito en campos como San Mamés o Riazor. Entendiendo que la comunión con el Sánchez-Pizjuán es fundamental, ha conseguido ya cinco victorias y solo ha perdido contra los tres 'gigantes' de LALIGA EA SPORTS.

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En total, Luis García Plaza ha dirigido ya al Sevilla en 16 partidos, suma ocho victorias, un empate y siete derrotas para 25 puntos. Acumula una media de 1,56 puntos por encuentro. Hay que remontarse a la etapa de Julen Lopetegui para encontrar algo similar. Los primeros seis meses del técnico están ahí, por su bien y por el del equipo, si es capaz de dar continuidad se dejarían atrás las penurias de los últimos años.